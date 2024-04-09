محافظ بني سويف يناقش جهود مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف جهود وأنشطة مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي" OWAP"فى المحافظة خلال الفترة من يوليو 2023 إلى 31 ديسمبر2023، وهو أحد المشروعات الممولة من الحكومة الكندية في ضوء الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الكندية ووزارة التعاون الدولي، ، والمقرر في الفترة من عام 2021 حتى 2025، من خلال شركة الينيا انترناشيونال الكندية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة المصرية والمجلس القومي للمرأة.

حيث تبين من التقرير،الذى أعدته الأستاذة نهى محمد مديرالتعاون الدولي والعلاقات العامة،الإشارة إلى مجموعة من الجهود والأنشطة التى تم تنفيذها خلال الفترة المذكورة ضمن محاور وأهداف المشروع الثى تتضمن عدد من المكونات ،منها :تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للمرأة وملكية اقتصادية أكثر إنصافًا والتمكين الاقتصادي فى مجال التصنيع الزراعي المستدام بيئيًا، وتحسين بيئة العمل للسيدات داخل شركات التصنيع الزراعي من خلال تبنى سياسات وممارسات داخل مكان العمل المراعية لمنظور النوع الاجتماعي،والتي توفر بيئة عمل مواتية ومشجعة لعمل المرأة،بالإضافة إلى تحسين البيئة الداعمة من حيث السياسات ولوائحها والاستراتيجيات الوطنية الداعمة لتمكين المرأة اقتصادياً وتذليل العوائق لتيسير توظيف المرأة وريادة الأعمال.

وفيما يتعلق بإنجازات المشروع في المكون الأول: "تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للمرأة وملكية اقتصادية أكثر إنصافًا والتمكين الاقتصادي في مجال التصنيع الزراعي المستدام بيئيًا، في مجالات استمرار التعاون مع الجمعيات الشريكة والتي وقعت اتفاقيات التعاون مع المشروع في 11 ابريل 2023 حيث ينفذ المشروع أنشطته في محافظة بنى سويف من خلال التعاون مع عدد 4 جمعيات هم عدد 2 جمعية في المرحلة الاولي جمعية الشباب للتنمية والبيئة - جمعية ايادى الخير مع استمرار العمل معهم في المرحلة الثانية، عدد 2 من الجمعيات انضموا للمشروع للعمل في العام الحالي جمعية شباب الخير للتنمية المجتمعية - جمعية تنمية المجتمع المحلى بجزيرة ببا شركة النيل لتصدير المحاصيل الزراعية والتي تنفذ أنشطتها في مجتمع حسين نامق بمركز ناصر لتأسيس تعاونيات انتاجية اقتصادية للسيدات .

كما تم تدريب عدد 4 جمعيات بمحافظة بنى سويف علي موضوعات سلاسل القيمة من منظور النوع الاجتماعي سعيا للوصول لسلاسل قيمة توفر فرص مشروعات تصنيع زراعى جيدة لرائدات الأعمال في المجتمعات لمدة ثلاث أيام لعدد (12 متدرب في الفترة من 15-17/8/2023، وتدريب عدد 4 جمعيات بمحافظة بنى سويف علي رسم الخرائط الاقتصادية لتحديد الفرص الاقتصادية التي سيعمل عليها المشروع في مجال التصنيع الزراعي لعدد (12 متدرب ) لمدة أربع أيام في الفترة من 20 – 23 /8/2023

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة بالتعاون مع عدد من الشركاء، تم بدء التعاون والشراكة مع البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) حيث تم تنفيذ تدريب للمهارات المالية للسيدات خريجي المرحلة الاولي من المشروع بقري ( طنسا – قاى – منسية الامراء -بني سليمان – بياض العرب ) لعدد (40 من صاحبات المشروعات وبالشراكة والتعاون مع بنك اسكندرية تم تنفيذ لقاءات توعية مالية وشرح للميزات التي يقدمها البنك لرائدات الاعمال لعدد 184 بمجتمعات ( بنى سليمان - بياض العرب – قاى – طنسا الملق)، وبدء التنسيق و التعاون لتنفيذ شراكة مع مشروع ( طيب ) للتوعية بأهمية سلامة الغذاء حيث بدأ التعاون بتنفيذ لقاء عن سلامة الغذاء لعدد 40 رائدة أعمال من خريجي المرحلة الأولي في 17/9/2023، وتدريب الجمعيات الشريكة واللجان المجتمعية على أليات اختيار الفئة المستهدفة من رائدات الاعمال

وفي المكون الثاني تحسين بيئة العمل للسيدات داخل شركات التصنيع الزراعي من خلال سياسات وممارسات مكان العمل المراعية لمنظور النوع الاجتماعي والتي توفر بيئة عمل مواتية ومشجعة لعمل المرأة تم تنفيذ زيارة تنسيقية لشركة الاستثمارات للتنمية و والصادرات الزراعية، وتدريب تثقيف الأقران للعاملات بالمصانع والشركات في عدد من المصانع ، بهدف توعية المستفيدات بأدوات وأدوار التواصل بين مثقفين الأقران والعاملات وأيضاً مفهوم النوع الاجتماعى والتمكين الاقتصادى و التغيرات المناخية وتأثيرها على أنشطة التصنيع الزراعى.

بجانب تنفيذ لقاءات مع اعضاء الجان المجتمعية لعمل الخرائط المجتمعية الخاصة بمجتماعتهم وهى قرى النويرة – طوه – الميمون لرصد المعوقات الاجتماعية التى تعوق السيدات سواء على المستوى الشخصى او المستوى العملى ، وتنفيذ تدريب التوعية بالتمكين الاقتصادى للسيدات (WEE ) لعدد (98 مستفيد ومستفيدة) 81 اناث – 17 ذكور والهدف من هذا التدريب ، كما تم تنفيذ حملات توعية بمجتمعى (النويرة – طوه)

وفي إطار تحسين بيئة العمل للسيدات داخل شركات التصنيع الزراعي من خلال سياسات وممارسات مكان العمل المراعية لمنظور النوع الاجتماعي والتي توفر بيئة عمل مواتية ومشجعة لعمل المرأة، تم تنفيذ زيارة تنسيقية لمصنع الواحة لتجفيف النباتات الطبية والعطرية بالمنطقة الصناعية ببياض العرب للتعريف بالخدمات التى يقدمها المشروع له سواء على المستوى المؤسسى أو على مستوى الكادر البشرى والاتفاق على أن يتم تنفيذ التدريبات داخل المصنع، فيما تم تدريب تثقيف الأقران بمصانع الشناوى لتجفيف البصل وطيبة لمنتجات الألبان وبلانت فورم للحاصلات الزراعية، بهدف توعية المستفيدات بأدوات وأدوار التواصل بين مثقفين الأقران والعاملات وأيضاً مفهوم التغيرات المناخية وتأثيرها على أنشطة التصنيع الزراعي.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تعزيز فرص المرأه فى التصنيع الزراعى "OWAP" هو أحد المشروعات الممولة من الحكومة الكندية فى ضوء الإتفاقية الموقعة بين الحكومة الكندية و وزارة التعاون الدولى فى 31 مارس 2021، وكذلك موافقة السيد رئيس الجمهورية على الإتفاقية فى 22 يونيو 2021، وصدق عليها من البرلمان المصرى فى 19 أكتوبر 2021، وتم مدة تنفيذ المشروع 4 سنوات، ينتفذ المشروع من خلال شركة الينيا انترناشيونال الكندية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة المصرية والمجلس القومى للمرأه.

ويهدف مشروع تعزيز فرص المرأه فى التصنيع الزراعى إلى "تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة في قطاع التصنيع الزراعي في محافظتى بنى سويف والمنيا"، وذلك وفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ التي تتضمن "تطوير قدرات المرأة واشراكها في سوق العمل، ودعم ريادة الأعمال وتحقيق تكافؤ الفرص لتوظيف المرأة في جميع القطاعات"