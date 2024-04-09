الشرقية تتزين وتتجمل احتفالاً بعيد الفطر المبارك

واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثيف حملاتها اليومية لرفع تراكمات القمامة من الشوارع ودهان وغسل البلدورات والأرصفة ورفع الإشغالات المخالفة من الشوارع، لفتحها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين، لقضاء عيد الفطر في جو يسوده الهدوء.

قدم المحافظ خالص التهاني والتبريكات لأهالي المحافظة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء،بتكثيف الأعمال اليومية لرفع كفاءة مستوى النظافة والتجميل، وكذلك تكثيف حملات رفع الاشغالات والباعة الجائلين من الشوارع والطرق العامة بمحيط المساجد والساحات المخصصة، لأداء صلاة العيد في جو بيئي صحي ونقي.

وفي سياق متصل، أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأحد، جولة تفقدية استهدفت المرور على الإدارات الديوان العام؛ لتقديم التهنئة للعاملين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها على مصر قيادة وشعباً بالخير واليمن والبركات.

أكد المحافظ أن الجهاز التنفيذي والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات العمل الإدارية والتنفيذية داخل محافظة الشرقية، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل، وإنهاء مصالح المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

أعرب العاملون بإدارات الديوان العام عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم وتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدين الاستمرار في تطوير منظومة العمل لتحسين مستوى الأداء، والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين

رافق المحافظ المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمستشار العسكري للمحافظة، وعدد من مديري الإدارات العامة بالديوان العام.

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الكتاب الدوري رقم 2 لسنه 2024م، برفع درجة الإستعداد القصوى بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بنطاق دائرة المحافظة، إستعدادًا لإستقبال عيد الفطر المبارك وحرصًا على تقديم كافة الخدمات العامة لجموع المواطنين، وتوفير سُبل الراحة والطمأنينة لهم خلال أيام العيد.