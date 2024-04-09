تحرير 13 محضر تمويني لأصحاب المحال التجارية والمخابز بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى، برئاسة عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول.

أسفرت الحملة عن تحرير 13 محضراً متنوعاً لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق تضمنت،" 3 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، محضرين عدم وجود شهادة صحية، ومحضر نظافة، ومحضر عدم إعلان، وأخرى متنوعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

كلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية، خاصةً خلال شهر رمضان المبارك، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

شدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية مثل السكر والأرز والزيت والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، مشيراً إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114، حيث تأتى هذه الحملات فى إطار حرص محافظة كفرالشيخ على ضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار العادلة والجودة المطلوبة.