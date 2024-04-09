الثلاثاء 09 أبريل 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

أزهري: على رجل منح عيدية لزوجته لشكرها على تعبها خلال رمضان

عيدية
عيدية

ناشد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، الرجال بمنح زوجاتهم "عيدية"، تقديرا ومودة لما فعلته الزوجة خلال رمضان من مجهود وعطاء فى سبيل إسعاد أسرتها، سواء فى المطبخ أو متابعة الأولاد ومدارسهم. 

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وأضاف أن "العيدية" ليست واجبا أو إلزاما شرعيا، وإنما نوع من التقدير وادخال البهجة والسرور على الزوجة، ومثلها علمنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي".

وتابع: "مش شرط تكون العيدية مبلغ مالي كبير، ولكن كل زوج يعبر،عن شكره وتقديره لزوجته بما يستطيع، ويمكن أن تكون العيدية، كل شكر وتقدير من الزوج لزوجته أمام أبنائه ليعلمهم كيف يتعاملون في بيوتهم ويكونوا خيرهم لأهلهم".

وأكد: “تعلمنا من هدي سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إكرام النساء، حيث قال: (ما أكرَمَ النساءَ إلَّا كريمٌ، ولَا أهانَهُنَّ إِلَّا لئيمٌ)”.

مواعيد صلاة العيد 

محافظة القاهرة: 5:59 صباحًا.

- الجيزة: 5:58 صباحًا.

- الإسكندرية: 6:02 صباحًا.

- بورسعيد: 5:53 صباحًا.

- السويس: 5:53 صباحًا.

- العريش: 5:47 صباحًا.

- كاترين: 5:48 صباحًا.

- طابا: 5:44 صباحًا.

- شرم الشيخ: 5:47 صباحًا.

- دمنهور: 6:00 صباحًا.

- طنطا: 5:58 صباحًا.

- الفيوم: 6:00 صباحًا.

- بني سويف: 5:59 صباحًا.

- المنيا: 6:02 صباحًا.

- أسيوط: 6:00 صباحًا.

- سوهاج: 5:59 صباحًا.

- قنا: 5:55 صباحًا.

- أسوان: 5:56 صباحًا.

- أبوسمبل: 6:02 صباحًا.

- مرسى مطروح: 6:15 صباحًا.

- الغردقة: 5:50 صباحًا.

- الخارجة: 6:05 صباحًا.

- الإسماعيلية: 5:53 صباحًا.

- المنصورة: 5:57 صباحًا.

- الزقازيق: 5:56 صباحًا.

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