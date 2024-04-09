حملات للنظافة والتجميل بمصيف بلطيم استعداداً لعيد الفطر

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم في حملات النظافة والتجميل تحت إشراف، هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، والتي شملت رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والميادين وازالة الحشائش وتسوية المناطق الداخلية بالرمال وتوسعة عدد من الطرق وتطوير الجزر الوسطى، وأعمال الإنارة والتجميل، استعداداً لاستقبال إحتفالات عيد الفطر المبارك.

حيث تتزين شواطئ مصيف بلطيم للاحتفالات بقضاء أجازة عيد الفطر المبارك والتي تشهد إقبالا كثيفا من الزائرين من جميع محافظات الجمهورية .