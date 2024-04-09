محافظ الأقصر يحتفل بعيد الفطر مع محاربي السرطان من الأطفال

زار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مستشفى شفاء الاورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة، للاحتفال مع الأطفال مرضى السرطان في المستشفى بحلول عيد الفطر المبارك، وذلك لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال الصغار وتوزيع الهدايا والألعاب عليهم.





وكان في استقبال محافظ الاقصر دكتور محمود معتز مدير مستشفي الاطفال و محمد حسين المدير الإداري للمستشفي حيث زار مستشفى سرطان الأطفال بالمجان، والتقط الصور التذكارية مع الأطفال مرضى السرطان، وحرص محافظ الأقصر، خلال تواجده مع الاطفال المرضى على توزيع الهدايا والألعاب، والتهنئة بعيد الفطر، وسط أجواء من البهجة والسعادة، كما تحدث المحافظ مع أسر الأطفال المرضى الذين أكدوا على رضاهم التام على ما يتم تقديمها لأطفالهم داخل المستشفي.



ووجه محافظ الأقصر التهنئة لكافة العاملين فى المستشفى، مشيراً إلى أن المستشفى هى نموذج يحتذى به في الانضباط، وما تقدمه من خدمات طبية مميزة ومجانية، مشيدا بالجهود الخيرية المبذولة وما يتم تقديمه من دعم في المجال الطبي والعلاجي لأهالي الاقصر من خلال مستشفى شفاء الأورمان، وكذلك من خلال المبادرات التي تقوم بها المؤسسة في جميع قرى ومراكز الأقصر.

ووجه محمود فؤاد الرئيس التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر لمحافظ الأقصر على مبادرته وزيارته لأطفال المستشفى، مشيرًا إلى أنّ هذه الزيارات لها تأثير إيجابي على الأطفال المرضى، الذي ينعكس بشكل إيجابي على حالتهم الصحية وتلقيهم للعلاج