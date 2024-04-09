رئيس جامعة سوهاج يهني الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

بعث الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء نص البرقية كالآتي" بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب، ابعث لفخامتكم بخالص التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بالخير واليمن شاكرين جهودكم المخلصة لقيادة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصرنا الغالية ومزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء والامان .

وتقدم النعماني بخالص التهنئة لأسرة الجامعة من عمداء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري والطلاب ومنتسبي الجامعة، داعياً ان يديم الله علينا وعليكم الفرح والسرور، و أن يتقبل منا صيام شهر رمضان وقيامه وصالح الأعمال، وأن يعيده علينا وعلي الأمة الاسلامية أعواما مديدة، بالأمن والسلام والإطمئنان.

وفي سياق آخر أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن حصد الجامعة المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية في محو الأمية وتعليم الكبار، وذلك بمحو أمية ١٢ ألف ٢٠٠ دارس ودارسة بالمحافظة، وذلك طبقاً لتقرير الإنجاز الصادر من الهيئة العامة لتعليم الكبار عن دورة يناير ٢٠٢٤م.

وأكد النعماني، أن الجامعة تواصل إنجازاتها وقفزاتها المتميزة في مجال محو الأمية، وذلك تنفيذًا لمسؤوليتها نحو المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية منذ عام 2014، حيث انها تبذل جهود حثيثة في هذه القضية، وتعطي لها أولوية قصوى باعتبارها قضية وطن، لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية، بوصفها أحد أهم وأخطر المشكلات التي تواجه الدول النامية في الوقت الحاضر.

وقدم رئيس الجامعة الشكر لشركاء النجاح في تحقيق هذا الانجاز وخاصة الطلبة والطالبات الذين يعدوا بمثابة العمود الفقري لهذا التميز، كما قدم الشكر لمركز تعليم الكبار ووحداته بالجامعة، وللهيئة العامة لتعليم الكبار فرع سوهاج، وإلى كافة الهيئة التدريسية الذين ساهموا في هذا المجال.

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة تستهدف من خلال خطتها الاستراتيجية وبرامجها التنفيذية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحقيق مشاركة فعلية لطلابها للإسهام في محو أمية المواطنين بمحافظة سوهاج، موضحاً أن الجامعة استطاعت محو أمية ١٢٢٠٠ دراساً في دورة يناير وتحصد المركز الثالث بعد جامعتي الازهر والمنصورة، مشيداً بتعاون الجامعة مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.