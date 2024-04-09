205 ساحة و 8 آلاف مسجد لأداء صلاة عيد الفطر بسوهاج

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أن وزارة الأوقاف قد خصصت 205 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بسوهاج هذا العام، وتم تكليف الوحدات المحلية المختلفة بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالمحافظة، وتقديم الدعم الكامل لأعمال التجهيزات النهائية للساحات المخصصة لصلاة العيد .

وأوضح الدكتور محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج أن المديرية استعدت لصلاة عيد الفطر المبارك بـ 205 ساحة موزعة على مختلف الإدارات الفرعية للأوقاف بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى أكثر من 8 آلاف مسجد بمختلف مراكز ومدن وقرى سوهاج سوف يؤدى فيها صلاة العيد، مشيرا أنه تم تخصيص خطيبين لكل ساحة أحدهما رئيسي، والآخر احتياطي .

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمساجد بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك .





وفي ذات السياق أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، موجها بتفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والمراكز والمدن والأحياء، والمديريات؛ لمتابعة أي تطورات مع تواجد كافة القيادات في مواقعها بكافة الأجهزة، بالتبادل للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة العيد أولا بأول، موجها بالتنسيق اللازم مع مديرية الأمن، والأوقاف لتأمين ساحات صلاة العيد.

وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات ومراقبة الأسواق والمطاعم، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات والأطعمة المعروضة خاصة " اللحوم، والأسماك "، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، خاصة خلال اجازة عيد الفطر المبارك، موجها بالتأكد من توافر كافة السلع التموينية وخاصة المواد البترولية، مع الإشراف على المخابز؛ للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام العيد، موجها بتنظيم معارض للسلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبة العيد من " ملابس، وأقمشة، وأحذية "، والتوسع في تلك المعارض بجميع مراكز ومدن المحافظة؛ لتلبية احتياجات المواطنين.

كما وجه " الفقي " برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة أطقم رصد التعديات على الأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وإزالة التعديات فى المهد طوال اجازة العيد، مؤكدا أيضا على ضرورة متابعة مواقف السيارات والسرفيس، ونقل الركاب، بنطاق المحافظة؛ ومتابعة حركة المركبات وانتظام خطوط السير، وانتظام العمل وفقا لتعريفة النقل المعتمدة.

وأكد محافظ سوهاج على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر الادوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات، والتأكد من وجود الأطباء في مواقعهم وفي مناوباتهم، وتشكيل مجموعات عمل لمتابعة مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء، والتنسيق مع الحماية المدنية للجاهزية لمجابهة أية مواقف طارئة، موجها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بمتابعة استمرار أعمال النظافة بالشوارع، وتجهيز الحدائق والأماكن العامة، والتعامل فورا مع أي تجمعات للمخلفات، ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين.

كما أكد على تكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والميادين؛ لمنع أي تكدس مروري، أو أية حوادث مرورية، وحملات الرادار بالطرق الرئيسية، وتشديد الرقابة على الحدائق العامة، والملاهي الخاصة، والتأكد من صيانة ألعاب الأطفال وصلاحيتها للحفاظ على أرواحهم، على أن يتم تشكيل لجان من المحافظة ومديرية الري، والمسطحات المائية/ النهرية؛ للمرور على كافة المراسي والعبارات بأنواعها؛ للتأكد من التراخيص وسلامتها .