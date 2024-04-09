استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الفطر بالبحيرة

أعلنت الدكتوره نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، إستعدادات المحافظة لإستقبال عيد الفطر لمبارك، مؤكدة أنة تم تشكيل غرف عمليات فرعية من غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، بالوحدات المحلية والمديريات والشركات، لمتابعة انتظام العمل مع تواجد كافة القيادات فى مواقعها بكافة الأجهزة بالتبادل للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة الأعياد، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وشددت على ضرورة مراقبة الأسواق والمحلات والمطاعم والتأكد من صلاحية اللحوم والأسماك المملحة والمدخنة المعروضة بها لضمان سلامة المواطنين.

كما وجهت نائب محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية و رؤساء مجالس إدارة الشركات ومديرى مديريات الأوقاف والتموين والمرور ومرفقى الإسعاف والحماية المدنية ومديرى مشروعات المواقف والنقل الداخلى بالمحافظة

بضرورة تكثيف الحملات على الأسواق بكافة مدن ومراكز وأحياء وقرى المحافظة ومراجعة الأسعار واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين سواء زيادة أسعار أو إمتناع عن بيع السلع، والتأكد من توافر كافة السلع التموينية والسلع البترولية وخاصة المواد البترولية مع الإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين، ورفع درجة الاستعداد القصوىخلال أيام عيد الفطر لعمل كافة أطقم رصد التعديات على الأراضى الزراعية والمتغيرات المكانية وإزالة التعديات فى المهد طوال أجازة عيد الفطر واعتبار منع التعديات على الأراضى الزراعية أولوية أولى ومسئولية كل رئيس مدينة فى نطاق الوحدة المحلية.

كما شددت نائب محافظ البحيرة، علي قیام مشروعات المواقف والنقل الداخلى بالمحافظة بمتابعة حركة المركبات وانتظام حركة وخطوط السير، طوال أيام عيد الفطر، وتوفير الأعداد اللازمة من المركبات والتأكد من صيانة المركبات وصلاحيتها وانتظام العمل وفقاً لتعريفة النقل المعتمدة داخل المحافظة وإلى المحافظات الأخرى.

ووجهت بتشکیل مجموعات عمل لمتابعة مرافق المياة والصرف الصحي والكهرباء، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية والتأكد من توافر كافة الأدوية والأمصال اللازمة فى مثل هذه المناسبات والتأكد من وجود الأطباء فى مواقعهم ومناوباتهم، والتنبيه على الحماية المدنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للجاهزية لمجابهة المواقف الطارئة.

إلي تشديد الرقابة على المعديات بنطاق المحافظة وإيقاف المخالف منها والتشديد على عدم زيادة حمولة المعديات وتعيين خدمة إشراف يومية.

وأكدت بلبع علي تواجـد رؤساء وعناصر أجهزة النظافة فى مواقعهم لمتابعة استمرار أعمال النظافة بالشوارع وتجهيز الحدائق والأماكن العامة والتعامل فورا مع أية تجمعات للمخلفات ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين، وكذلك تكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والميادين لمنع أى تكدس مرورى والحد من الإختناقات المرورية وحوادث الطرق داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية، وتشديد الرقابة علي كافة الحدائق والملاهى العامة والخاصة والتأكد من القيام بصيانة ألعاب الأطفال وصلاحيتها للحفاظ على سلامتهم.