استطلاع رأي: 61 % من البولنديين يؤيدون قبول اللاجئين الوافدين من أوكرانيا

أظهر استطلاع جديد للرأي في بولندا أن 61% من البولنديين يؤيدون قبول اللاجئين الوافدين من أوكرانيا.

وأوضح الاستطلاع -الذي أجراه مركز استطلاعات الرأي "سي بي أو إس"، ونشر نتائجه "راديو بولندا"، اليوم الثلاثاءأن 83% من المستطلعة آراؤهم يعتبرون أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تشكل تهديدا مباشرا لأمن بولندا.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 7 إلى 17 مارس الماضي على عينة مكونة من 1089 مشاركا.

واستقبلت بولندا منذ بداية الحرب بين أوكرانيا وروسيا في فبراير 2022 قرابة 20 مليون لاجئ أوكراني، فيما عاد أكثر من 17 مليونا منهم إلى بلادهم مرة أخرى.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 367 ألفاً منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم (الخميس)، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022، إلى نحو 367 ألفاً و620 جندياً، من بينهم 830 جندياً لقوا حتفهم خلال أمس فقط. جاء ذلك وفقاً لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمّرت 6050 دبابة، منها 12 دبابة خلال أمس فقط، و11238 مركبة قتالية مدرعة و8699 نظام مدفعية و957 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و641 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضاً تدمير 329 طائرة، و324 مروحية، و6834 طائرة مسيّرة، و1806 صواريخ كروز، و23 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و11596 من المركبات وخزانات الوقود، و1337 من وحدات المعدات الخاصة. ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.

وفي سياق متصل دمرت روسيا صاروخا أوكرانيا مضادا للسفن فوق البحر الأسود.. بينما أسقطت كييف 20 طائرة مسيرة لموسكو أطلقت في مناطق متفرقة من البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية -في بيان، اليوم الثلاثاءتدمير صاروخ أوكراني مضاد للسفن من طراز "نبتون" فوق البحر الأسود، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعتي "بيلجورود" و"فورونيج".

وذكرت الدفاع الروسية: "لقد تم الليلة الماضية إحباط محاولات من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار وصاروخ من طراز (نبتون) المضاد للسفن ضد أهداف على أراضي روسيا".