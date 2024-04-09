أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف 15 بلدة في إقليم خيرسون خلال 24 ساعة

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين صباح اليوم الثلاثاء أن الجيش الروسي قصف 15 بلدة تابعة للإقليم خلال ال(24) ساعة الماضية، مما أدى إلى إصابة شخصين اثنين بجروح متفاوتة الخطورة.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن بروكودين قوله - في تصريح له - "إن القصف الروسي الأخير ألحق أضرارا بأربعة منازل خاصة ومرائب".. مشيرا إلى أن قوات الدفاع الجوي دمرت ليلا طائرتين مسيرتين من طراز شاهد 131/136 في منطقة خيرسون.

في الوقت نفسه، أفادت الإدارة العسكرية لإقليم سومي بشمال أوكرانيا أن الجيش الروسي أطلق النار ثلاث مرات على بلدتين حدوديتين في الإقليم الليلة الماضية، وتم تسجيل 52 انفجارا جراء ذلك.

وذكرت الإدارة - في بيان - أن الروس أطلقوا النار على بلدة بيلوبيليا بالمدفعية الثقيلة؛ حيث تم تسجيل 8 انفجارات؛ فضلا عن قصف شاليهاين واستهدافها بـ 15 انفجارا.

وفي سياق متصل أعلن منسق العمل السري بمقاطعة نيكولايف الموالي لروسيا سيرجي ليبيديف، أن القوات الروسية استهدفتمنظومة الطاقة في مدينة "دنيبرودزيرجينسك" بمقاطعة دنيبروبيتروفسك جنوب شرقي أوكرانيا.

وقال ليبيديف -في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم /الثلاثاء/-: "استهدفت القوات الروسية مناطق في ضواحي مدينة دنيبروبيتروفسك في مدينة دنيبرودزيرجينسك، وسمع المحليون أصوات انفجارين قويين وشاهدوا وميضا قويا ناتجا عنهما"، مشيرًا إلى أنه يوجد في دنيبرودزرجينسك الكثير من المؤسسات العاملة في الصناعة العسكرية والعديد من مناطق التخزين، بما في ذلك تخزين الوقود ومواد التشحيم.

وتقول روسيا إنها تستهدف منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية ومنشآت الاتصال والقيادة العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا، بينما تؤكد كييف أن الضربات الروسية تستهدف منشآت الطاقة المدنية.

الخارجية الروسية: سنرد على كييف حال عدم امتثالها للالتزامات المتعلقة بالممتلكات الروسية

هددت وزارة الخارجية الروسية بأنها سترد على كييف في حال عدم امتثالها للالتزامات المتعلقة بالممتلكات الدبلوماسية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء عن الخارجية الروسية، قولها ردا على سؤال حول موقف موسكو في حال لم تمتثل كييف لالتزاماتها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 فيما يتعلق بالممتلكات: "لم يقم أحد بإلغاء مبدأ المعاملة بالمثل، وهو أحد المبادئ وأهمها في العمل الدبلوماسي". وأضافت الخارجية الروسية:" أن هذا المبدأ هو الذي ارتكز عليه قرار إنهاء عقد الإيجار من قبل مكتب عمدة موسكو لقطعة الأرض، التي يقع عليها مجمع مباني السفارة الأوكرانية بموسكو".