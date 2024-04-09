سقوط مستريح تجارة الأجهزة الكهربائية في قبضة الأموال العامة بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج، بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، من إلقاء القبض على حاصل على دبلوم فني صناعي عقب قيامه بالنصب على 11 شخصًا والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 3 مليون و500 ألف جنيه بزعم توظيفها فـي مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة سوهاج من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "طاهر . ا . م . ح" 37 سنة سائق وعدد 10 أشخاص آخرين يقيمون بدائرة المركز بتضررهم من "محمود . ع . ا . ع" 27 سنة حاصل على دبلوم فني صناعي يقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها (3.500.000 ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه) بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية من خلال معرض خاص للأجهزة الكهربائية خاص به والكائن بمحل إقامته مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ 8% من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولي عليها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر تمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال جثماني طفلين أحدهما 4 سنوات والآخر 5 سنوات يقيمان بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج لقيا مصرعهما غرقًا أثناء لهوهما على حافة إحدى الترع المارة أمام منزلهما إنزلقت أقدامهما وسقطا بها وجرى نقل الجثمانين لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة العُسيرات بلاغا من الأهالي بغرق طفلين داخل مياه إحدى الترع بدائرة المركز.

وإنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص تبين غرق كل من الطفل "عبد الله . ا . ر . ا" 5 سنوات والطفل "محمد . ا . ا . ر" 4 سنوات - خال الأول - يقيمان بذات الناحية وتم انتشال الجثتين وبمناظرتهما تبين أنهما يرتديان كامل ملابسهما وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية بهما وجرى نقلهما لمشرحة مستشفى العسيرات المركزي.

وبسؤال كل من والدة الأول "فاطمة . ا . ا . ر" 22 عاما، ربة منزل ووالدة الثاني "عبير . خ . ح . م" 42 عاما، ربة منزل، وتقيمان بذات الناحية أفادتا بأنه أثناء لهو المذكورين على حافة الترعة المارة أمام مسكنهما انزلقت أقدامهما وسقطا بها مما أدى لوفاتهما غرقًا ونفتا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت إدارة البحث الجنائي ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .