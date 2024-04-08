رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال بكأس السوبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة قوية أمام نظيره الهلال، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي لهذا الموسم.



ويبحث النصر عن الفوز من أجل التأهل للدور النهائي من البطولة، خاصة وأن العالمي بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو يرغب في تحقيق اللقب.

ومن المتوقع أن يقود رونالدو تشكيل النصر أمام الهلال، في المباراة التي يتوقعها عشاق كرة القدم السعودية أن تكون مثيرة وقوية.

تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: الغنام، محمد آل فتيل، إيمريك لابورت، أليكس تيليس.

خط الوسط: بروزوفيتش، أوتافيو، الخيبري.

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، عبد الرحمن غريب.

موعد مباراة الهلال والنصر والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق موقعة الهلال أمام النصر في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، في المباراة التي يشهدها ملعب محمد بن زايد.

وتُذاع مواجهة الهلال أمام نظيره النصر عبر شبكة قنوات ssc السعودية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة.