إنتشال جثماني طفلين غرقا في ترعة بالعسيرات

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال جثماني طفلين أحدهما 4 سنوات والآخر 5 سنوات يقيمان بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج لقيا مصرعهما غرقًا أثناء لهوهما على حافة إحدى الترع المارة أمام منزلهما إنزلقت أقدامهما وسقطا بها وجرى نقل الجثمانين لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

وتفاصيل الحادث جاءت عندما تلقى اللواء مدير أمن سوهاج، إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة العُسيرات بلاغا من الأهالي بغرق طفلين داخل مياه إحدى الترع بدائرة المركز.

وإنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص تبين غرق كل من الطفل "عبد الله . ا . ر . ا" 5 سنوات والطفل "محمد . ا . ا . ر" 4 سنوات - خال الأول - يقيمان بذات الناحية وتم انتشال الجثتين وبمناظرتهما تبين أنهما يرتديان كامل ملابسهما وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية بهما وجرى نقلهما لمشرحة مستشفى العسيرات المركزي.

وبسؤال كل من والدة الأول "فاطمة . ا . ا . ر" 22 عاما، ربة منزل ووالدة الثاني "عبير . خ . ح . م" 42 عاما، ربة منزل، وتقيمان بذات الناحية أفادتا بأنه أثناء لهو المذكورين على حافة الترعة المارة أمام مسكنهما انزلقت أقدامهما وسقطا بها مما أدى لوفاتهما غرقًا ونفتا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت إدارة البحث الجنائي ذلك، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر لقي طفل في السادسة من العمر يقيم بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج مصرعه في حريق اندلع داخل شقة سكنية بدائرة المركز بسبب قيام الطفل بإشعال النيران في مرتبة بشرفة الشقة وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغا بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة المركز ووجود حالة وفاة.

وإنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين اندلاع حريق في مرتبة إسفنجية بشرفة شقة بالطابق الرابع ملك "محمود . م . ا" 40 سنة حاصل على دبلوم صنايع يقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للشقق والمنازل المجاورة .

ونتج عن الحريق مصرع نجل مالك الشقة الطفل "فارس . م . م . ا" 6 سنوات متأثرًا بإصابته بحروق متفرقه بالجسم وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى حميات جهينة.

وبسؤال كل من والده مالك الشقة المذكور ووالدته "سارة . ا . ع . ع" 33 سنة ربة منزل تقيم بذات العنوان أفادا بمضمون ما سبق وأضافا بأنه أثناء لهو نجلهما المذكور بقداحة “ولاعة” اشتعلت النيران بمرتبة إسفنجية بشرفة الشقة وأمسكت النيران بملابسه مما نتج عنه إصابته ووفاته ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية بسبب الحروق المشار إليها ولا توجد شبهة جنائية وأيدت إدارة البحث الجنائي ذلك، وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .