الثلاثاء 09 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حدائق الأسماك والحيوان في المحافظات مفتوحة أمام المواطنين أيام العيد

حديقة الأسماك بالزمالك
حديقة الأسماك بالزمالك

تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وتحت إشراف الدكتور إيهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية تقوم الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية بأكبر حملة عرض ومبادلة (تدوير) للحيوانات والطيور والزواحف البرية بين حدائق الحيوان الإقليمية في المحافظات. 

txt

العمل على دار الساعة.. جهود الزراعة خلال أيام عيد الفطر

البهجة والسرور 
وقال الدكتور محمد جلال مدير عام حدائق الحيوان بوزارة الزراعة إن الهدف من الحملة والعرض هو اضفاء البهجة والسرور على الجمهور خلال إجازة عيد الفطر المبارك من خلال زيادة عدد الحيوانات بالتبادل بين الحدائق فى المحافظات مشيرا إلى وجود حدائق حيوان تابعة لوزارة الزراعة في محافظات الإسكندرية والفيوم وبنى سويف وكفر الشيخ والشرقية وأضاف أن نقل الحيوانات يتم ليلا حفاظا على صحتها وحماية لها من أشعة الشمس 
وفي سياق متصل أكد "جلال" أن حديقة الأسماك بالجبلاية أتمت استعداداتها لاستقبال الزائرين لقضاء أعياد الفطر المبارك والربيع وشم النسيم مع توفير كافة سبل الراحة للاستماع بالإجازة والأعياد.

txt

الزراعة تستعرض الأنشطة البحثية والخدمية والارشادية لمعهد أمراض النباتات عن شهر مارس 2024

مواد متعلقة

العمل على مدار الساعة.. جهود الزراعة خلال أيام عيد الفطر

ما الفرق بين الزكاة والصدقة؟

الزراعة تستعرض الأنشطة البحثية والخدمية والارشادية لمعهد أمراض النباتات عن شهر مارس 2024

لجنة مشتركة بين الزراعة والتموين استعدادا لموسم حصاد القمح بالإسكندرية

الجريدة الورقية