السعودية تودع رمضان بأمطار رعدية ورياح نشطة.. مكة المكرمة تسجل 36 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودي، توقعاته بشأن حالة الطقس اليوم بالتزامن مع أخر أيام شهر رمضان المبارك والذي يودعنا هذا العام بعد ساعات قليلة، موضحًا أن هناك فرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

كما توقع المركز أن تكون تلك الأجواء السابقة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم والشرقية.

وأعلن المركز عبر موقعه الإلكتروني، توقعاته بهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة تبوك والأجزاء الغربية من الجوف والحدود الشمالية مصحوبة برياح نشطة.

فيما تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وتكون حالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

أما الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

ويرتفع الموج من متر إلى مترين ويصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، ويشهد البحر موج من خفيف إلى متوسط يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 9-4-2024

ونستعرض درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في بعض المدن والمحافظات السعودية..

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 36 والصغرى 25.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 33 والصغرى 20.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 28 والصغرى 18.

درجة الحرارة في جدة العظمى 34 والصغرى 24.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 29 والصغرى 21.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 26 والصغرى 14.

درجة الحرارة في أبها العظمى 24 والصغرى 15.

درجة الحرارة في حائل العظمى 29 والصغرى 14.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 23 والصغرى 16.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 28 والصغرى 15.

درجة الحرارة في جازان العظمى 34 والصغرى 29.

درجة الحرارة في نجران العظمى 35 والصغرى 23.