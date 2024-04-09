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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

في اليوم الثلاثون من شهر رمضان.. كيف كان يقول نبينا الكريم

شهر رمضان
شهر رمضان

يتساءل  الكثير عن كيف كان يقوم نبينا الكريم فى اخر ليلة من شهر رمضان ،حيث نوضح فى التقرير التالى ذلك .

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أخر أيام رمضان .. سعر الخضار والفاكهة في سوق العبور للجملة

1- عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره"، (رواه مسلم).
2- عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان"، (رواه البخاري).
3- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: "التمسوها في العشر الأواخر من رمضان"، (رواه البخاري، ورواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما).
4- عن عائشة رضي الله عنها قالت: "قلت: يا رسول الله، أرأيتَ إن علمتُ أي ليلةٍ ليلةُ القدر ما أقول فيها؟" قال: "قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني"، (رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني).
5- عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه"، (رواه البخاري ومسلم).

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