في اليوم الثلاثون من شهر رمضان.. كيف كان يقول نبينا الكريم

يتساءل الكثير عن كيف كان يقوم نبينا الكريم فى اخر ليلة من شهر رمضان ،حيث نوضح فى التقرير التالى ذلك .

1- عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره"، (رواه مسلم).

2- عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان"، (رواه البخاري).

3- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: "التمسوها في العشر الأواخر من رمضان"، (رواه البخاري، ورواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما).

4- عن عائشة رضي الله عنها قالت: "قلت: يا رسول الله، أرأيتَ إن علمتُ أي ليلةٍ ليلةُ القدر ما أقول فيها؟" قال: "قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني"، (رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني).

5- عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه"، (رواه البخاري ومسلم).