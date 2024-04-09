أخر أيام رمضان .. سعر الخضار والفاكهة في سوق العبور للجملة

استقر سعر الخضار والفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق أخر أيام شهر رمضان الكريم وبداية إجازة عيد الفطر المبارك.

ووفق لأخر تحديث لموقع سوق العبور الإلكتروني نرصد أسعار الخضار والفاكهة ..

جاء سعر كيلو الطماطم ما بين 4 إلى 8 جنيه، وتراوح سعر البطاطس من 5 لـ 12.5 جنيه، وجاء سعر البصل من 10 إلى 27 جنيه، وجاء سعر الجزر ما بين 2.5 لـ 4.5 جنيه، وسعر كيلو الفلفل الرومي الأخضر البلدي والصوب من 16 لـ 20 جنيه، أما الفلفل الحار البلدي تراوح ما بين 9 إلى 11 جنيه، والصوب بين 11 لـ 22 جنيه، وتراوح سعر الخيار البلدي والصوب من 5 لـ 13 جنيهات، والفلفل الألوان (أصفر-أحمر-برتقالي) تراوح سعر الكيلو من 20 لـ 30 جنيه.

وجاء سعر الباذنجان البلدي ما بين 4 إلى 8 جنيه للكيلو، والباذنجان الرومي من 5 إلى 10 جنيه، والباذنجان الأبيض من 8 لـ 12 جنيه، ووصلت سعر البسلة ما بين 13 جنيه لـ 19 جنيه، والسبانخ من 8 لـ 10 جنيه، والقلقاس من 19 إلى 23 جنيه للكيلو والبطاطا من 5 لـ 18 جنيه، وتراوح سعر الثوم من 15 لـ 25 جنيه.

وتراوحت أسعار ورق العنب البناتي والبلدي من 15 إلى 30 جنيه، وسجل سعر كيلو الملوخية ما بين 12 لـ 18 جنيه، وتراوحت سعر البامية من 60 إلى 70 جنيه، والكوسة من 5 لـ 9 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الفاصوليا الخضراء من 13 لـ 19 جنيه للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم 9-4-2024

تراوح سعر البرتقال البلدي والسكري ما بين 4.5 لـ 7.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة جاء ما بين 9 لـ 13 جنيه، واليوسفي من 3 لـ 12 جنيه للكيلو، والموز البلدي تراوح بين 7 لـ 11 جنيه، والتفاح الأمريكي الإيطالي تراوح من 60 لـ 100 جنيه، والتفاح الجولدن والسوري اللبناني من 55 لـ 75 جنيه.

وتراوحت سعر الفراولة من 8 إلى 20 جنيه، وجاء سعر الجوافة ما بين 7 لـ 15 جنيه، وتراوح سعر الكانتلوب من 8 لـ 16 جنيه، وجاء سعر الخوخ البلدي العريشي من 15 لـ 25 جنيه.

أما عن أسعار البلح فقد تراوح سعر البلح السيوي من 30 إلى 60 جنيه، وبلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيه.