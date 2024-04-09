أدعية لتبليغ شهر رمضان 2025

سنذكر بعض الأدعية التي يمكن للمسلم الدعاء بها وبغيرها من الأدعية فيما يأتي: اللهم أعد علينا رمضان أعواماً عديدة، وأزمنة مديدة.



اللهم أعد رمضان على الأمة الإسلامية وهي ترفر بثوب العزّ والنصر على أعدائها يا قوي يا متين.

اللهم أعده علينا سنين بعد سنين، مجتمعين غير مُتفرّقين.

اللهم ارزقنا الاستقامة على الأعمال الصالحة في رمضان وبعد رمضان.

اللهم ارزقنا التوبة الصادقة والإنابة المخلصة.

اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، وأحسن عزاءنا على فراق شهرنا.

اللهم انصر الإسلام وأعزّ المسلمين، وأعلِ بفضلك كلمة الحق والدين.

اللهم ردّ المسلمين إلى دينك رداً جميلاً، وانصرنا على أنفسنا.