مواقيت الصلاة في أخر أيام شهر رمضان المبارك

مواقيت الصلاة في المحافظات.. اهتم الكثيرون بالاطلاع على موعد رفع أذان الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 9 إبريل وأخر أيم شهر رمضان الفضيل، وبداية إجازة عيد الفطر المبارك.

وتحرص بوابة الوفد على نشر مواقيت الصلاة بشكل يومي لقرائها، استكمالًا لخدماتها الإخبارية المقدمة على مدار الساعة.

ونستعرض مواقيت الصلاة اليوم الاثنين الموافق 30 رمضان 1445هـ/ 9 أبريل 2024، في عدد من المدن والمحافظات المصرية وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة:

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد أذان الفجر 4:05

موعد أذان الظهر 11:56

موعد أذان العصر 30: 3

موعد أذان المغرب 6:19

موعد أذان العشاء 7:39

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد أذان الفجر 4:08

موعد أذان الظهر 12:02

موعد أذان العصر 3:36

موعد أذان المغرب 6:25

موعد أذان العشاء 7:46

مواقيت الصلاة في بورسعيد

موعد أذان الفجر 3:59

موعد أذان الظهر 11:52

موعد أذان العصر 3:27

موعد أذان المغرب 6:16

موعد أذان العشاء 7:37

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد أذان الفجر 4:00

موعد أذان الظهر 11:52

موعد صلاة العصر 3:27

موعد أذان المغرب 6:15

موعد أذان العشاء 7:36

مواعيد الصلاة في العلمين

موعد أذان الفجر 4:13

وقت صلاة الظهر 12:06

موعد أذان العصر 3:40

وقت صلاة المغرب 6:29

وقت صلاة العشاء 7:49

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

موعد أذان الفجر 3:57

وقت صلاة الظهر 11:44

موعد أذان العصر 3:16

وقت صلاة المغرب 6:05

وقت صلاة العشاء 7:23

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

موعد أذان الفجر 4:18

موعد أذان الظهر 12:12

موعد أذان العصر 47: 3

موعد أذان المغرب 6:36

موعد أذان العشاء 7:57

مواقيت الصلاة في نويبع

موعد أذان الفجر 3:53

موعد أذان الظهر 11:43

موعد أذان العصر 16: 3

موعد أذان المغرب 6:04

موعد أذان العشاء 7:23

مواقيت الصلاة في رفح الجديدة

موعد أذان الفجر 3:51

موعد أذان الظهر 11:45

موعد أذان العصر 20: 3

موعد أذان المغرب 6:08

موعد أذان العشاء 7:29

مواقيت الصلاة في قنا

موعد أذان الفجر 4:06

موعد أذان الظهر 11:51

موعد أذان العصر 21: 3

موعد أذان المغرب 6:10

موعد أذان العشاء 7:27

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد أذان الفجر 4:08

موعد أذان الظهر 11:50

موعد أذان العصر 18: 3

موعد أذان المغرب 6:08

موعد أذان العشاء 7:23

مواقيت الصلاة في السلوم

موعد أذان الفجر 4:27

موعد أذان الظهر 12:21

موعد أذان العصر 56: 3

موعد أذان المغرب 6:44

موعد أذان العشاء 8:06