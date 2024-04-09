وزير الخارجية الروسي يؤكد على تعاون بلاده مع الصين في مكافحة الإرهاب

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء إن روسيا والصين ستواصلان تعاونهما في مكافحة الإرهاب، من خلال الآليات المتعددة الأطراف، وذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس في العاصمة الروسية الشهر الماضي.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال لافروف خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" في بكين: "أريد أن أشكر الصين على تعازيها فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة موسكو في 22 مارس الماضي، وعلى دعمها لروسيا في حربها ضد الإرهاب".

الهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس بموسكو

وأردف كبير الدبلوماسيين الروس: "كل المتورطين في هذا الهجوم الإرهابي سيعاقبون بالتأكيد، والتعاون الروسي الصيني في مكافحة الإرهاب سيستمر، بما في ذلك في إطار المؤسسات المتعددة الأطراف".

يشار إلى أنه في مساء يوم 22 مارس الماضي، استهدف هجوم إرهابي قاعة الموسيقى في قاعة مدينة كروكوس في كراسنوجورسك، خارج حدود مدينة موسكو مباشرةً، ووفقا لأحدث البيانات، قُتل 144 شخصا وأصيب 551 آخرون.

وتم القبض على أحد عشر شخصًا، من بينهم أربعة من الجناة، في قضية الهجوم الإرهابي، وقالت لجنة التحقيق الروسية إن المحققين عثروا على أدلة على علاقة المهاجمين بالقوميين الأوكرانيين.

الانتخابات الرئاسية الأخيرة في روسيا

وعن الانتخابات الرئاسية الأخيرة في روسيا، أكد لافروف أنه تم تنظيمها وسط ضغوط خارجية شديدة من الغرب وتصاعد الهجمات الإرهابية فضلًا عن عن الصراع مع كييف.

وقال وزير الخارجية الروسي: "كما تعلمون جيدًا، فقد تم الإبلاغ عن زيادة في قصف المدن الروسية، مما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين؛ كما تم الإبلاغ عن محاولات عديدة من قبل قراصنة لاختراق نظامنا الانتخابي، ولكن التصويت كان ناجحا، ولم يوقف أي شيء ولا الإرادة الحرة للناخبين الروس التي حطمت الأرقام القياسية، وقد شهد وفد الحكومة الصينية ذلك".

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن امتنان روسيا للصين لاتخاذها قرار إرسال مراقبيين أيام الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية في روسيا

يذكر أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية جرت في الفترة من 15 إلى 17 مارس المنصرم، مما يجعلها أول انتخابات في البلاد تستمر ثلاثة أيام، وكان التصويت الإلكتروني عن بعد متاحا في 29 منطقة، أو حوالي ثلث مناطق روسيا.

ووفقاً للجنة الانتخابات المركزية، بعد فرز 100% من جميع بطاقات الاقتراع، حصل بوتين على 87.28% من الأصوات، وجاء مرشح الحزب الشيوعي الروسي نيكولاي خاريتونوف في المركز الثاني (4.31%)، يليه مرشح حزب الشعب الجديد فلاديسلاف دافانكوف (3.85%)، ومرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي ليونيد سلوتسكي (3.2%).