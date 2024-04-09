درجات الحرارة اليوم في أخر أيام شهر رمضان المبارك

درجات الحرارة اليوم.. ساعات ويغيب عنا شهر الصيام شهر رمضان المبارك، ويحل علينا عيد الفطر المبارك، ومع حالة التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد أمس، اهتم الكثيرون على الاطلاع على درجات الحرارة اليوم قبل الخروج من منازلهم استعدادًا لاستقبال العيد.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جتوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وفترات الليل وذلك على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك مع استمرار الأجواء المتقلبة التي حلت على عدد من المحافظات أمس.

درجات الحرارة اليوم 9-4-2024

ونرصد درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم بعدد من المدن والمحافظات..

درجة الحرارة في القاهرة .. 16 و 25

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 17 و 22

درجة الحرارة في المنصورة .. 17 و 23

درجة الحرارة في الزقازيق .. 17 و 24

درجة الحرارة في طنطا .. 15 و 24

درجة الحرارة في دمياط .. 16 و 22

درجة الحرارة في بورسعيد .. 17 و 21

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 15 و 25

درجة الحرارة في السويس .. 16 و 26

درجة الحرارة في العريش .. 15 و 24

درجة الحرارة في رفح .. 15 و 23

درجة الحرارة في رأس سدر .. 16 و 26

درجة الحرارة في نخل .. 09 و 23

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 06 و 19

درجة الحرارة في الطور .. 18 و 26

درجة الحرارة في طابا .. 16 و 23

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 19 و 30

درجة الحرارة في العلمين .. 16 و 23

درجة الحرارة في مطروح .. 16 و 22

درجة الحرارة في السلوم .. 14 و 21

درجة الحرارة في سيوة .. 13 و 23

درجة الحرارة في الغردقة .. 18 و 28

درجة الحرارة في مرسى علم .. 21 و 30

درجة الحرارة في الفيوم .. 14 و 26

درجة الحرارة في المنيا .. 13 و 27

درجة الحرارة في أسيوط .. 14 و 27

درجة الحرارة في سوهاج .. 15 و 28

درجة الحرارة في قنا .. 18 و 29

درجة الحرارة في الأقصر .. 19 و 31

درجة الحرارة في أسوان .. 19 و 33

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 17 و 30

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 18 و 32

درجة الحرارة في شلاتين .. 21 و 32

درجة الحرارة في حلايب .. 23 و 27

درجة الحرارة في أبو رماد .. 22 و 30

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 22 و 27

يذكر أن الأرصاد حذرت من حالة الطقس اليوم وغدا، حيث توقعت استمرار نفس الأجواء التي شهدتها العد يد من المناطق الشمالية خلال الساعات القليلة الماضية من طقس غائم وسقوط أمطار متفاوتة الشدة والتي يصاحبها دوي للرعد ؛ فضلًا عن نشاط الرياح الذي يؤدي الي الإحساس ببرودة الطقس.