الثلاثاء 09 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

مصرع 5 أشخاص فى سقوط ميكروباص من معدية نهر النيل ببنى سويف

اسعاف بنى سويف
اسعاف بنى سويف

شهدت  مدينة الفشن  حادث  مأساوي  إثر انقلاب  سيارة ميكروباص  من على معدية نهر النيل  ادى إلى سقوط  ضحايا  وجارى البحث عن آخرين  أنتقل فريق من رجال الإنقاذ النهرى  للبحث  وانتشال  جثث الضحايا  انتقل المحاسب محمد بكرى  رئيس مركز ومدينة  الفشن إلى  مكان  الحادث وتم إخطار  مدير امن بنى سويف  بالواقعة   

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف  إخطارا من مامور مركز شرطة الفشن  بسقوط  سيارة  ميكروباص  من على معدية نهر النيل    الذى أمر على الفور  بانتقال فريق  الإنقاذ  النهري  للبحث وانتشال الجثث الغارقة  كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث   وحسب بيان  الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف  انتشال 5جثامين   

وهم اعتدال  عمر عبيد  55سنة  وطفل  يدعى  حسين  محمود نور 5سنوات  كما اسفر الحادث عن مصرع حبيبة   هاشم محمود  ويوسف  حسن  هاشم 9سنوات وعائشة  حسن  هاشم  25  سنة تبين من المعاينة الأولية  ان  الميكروباص  بركابه استقل معدية نهر النيل  لنقل الركاب  إلى شرق النيل  فاختل توازن  السيارة  امام قرية الحيبة فسقطت  من على المعدية  تم نقلهم إلى مستشفى  الفشن المركزي      واخطار النيابة العامة  للتصرف  

IMG-20230714-WA0007(1)
IMG-20230714-WA0007(1)
IMG-20231004-WA0044(1)
IMG-20231004-WA0044(1)
الجريدة الورقية