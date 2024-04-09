مصرع 5 أشخاص فى سقوط ميكروباص من معدية نهر النيل ببنى سويف

شهدت مدينة الفشن حادث مأساوي إثر انقلاب سيارة ميكروباص من على معدية نهر النيل ادى إلى سقوط ضحايا وجارى البحث عن آخرين أنتقل فريق من رجال الإنقاذ النهرى للبحث وانتشال جثث الضحايا انتقل المحاسب محمد بكرى رئيس مركز ومدينة الفشن إلى مكان الحادث وتم إخطار مدير امن بنى سويف بالواقعة

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من مامور مركز شرطة الفشن بسقوط سيارة ميكروباص من على معدية نهر النيل الذى أمر على الفور بانتقال فريق الإنقاذ النهري للبحث وانتشال الجثث الغارقة كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وحسب بيان الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف انتشال 5جثامين

وهم اعتدال عمر عبيد 55سنة وطفل يدعى حسين محمود نور 5سنوات كما اسفر الحادث عن مصرع حبيبة هاشم محمود ويوسف حسن هاشم 9سنوات وعائشة حسن هاشم 25 سنة تبين من المعاينة الأولية ان الميكروباص بركابه استقل معدية نهر النيل لنقل الركاب إلى شرق النيل فاختل توازن السيارة امام قرية الحيبة فسقطت من على المعدية تم نقلهم إلى مستشفى الفشن المركزي واخطار النيابة العامة للتصرف

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