كشف غموض العثور على ربة منزل مذبوحة بالفيوم

كشفت اجهزة الامن بالفيوم غموض حادث العثور على ربة منزل مذبوحة داخل منزلها فى عزبة كفر البلايط التابعة لقرية ابوكساه فى مركز ابشواى.تبين ان "سلفتها" قامت بارتكاب الجريمة انتقاما منها بسبب اعمال السحر التى تقوم بها واوقعت الضرر بها .القى القبض على المتهمة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بالفيوم قد عثرت على ربة منزل مذبوحة داخل منزلها فى عزبة كفر البلايط التابعة لقرية ابوكساه فى مركز ابشواى، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وقد تلقى مدير أمن الفيوم، اخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي بتلقيه بلاغ من نقطة شرطة ابوكساه بوقوع جريمة قتل لربة منزل بالعقد الخامس من عمرها ذبحاً بالسكين وبها ثلاثة طعنات متفرقة بجسدها داخل منزلها فى عزبة كفر البلايط التابعة لقرية ابوكساه دائرة المركز .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبشواي برئاسة رئيس مباحث المركز، وتبين من خلال المعاينة الأولية مصرع "منى. ر .م 45 عاما"، ربة منزل ولديها 5 من الأبناء، مذبوحة من الرقبة ذبحاً كاملا و3 طعنات متفرقة بجسدها من الرقبة .

وتبين خلال التحريات ومتابعة آثار الدماء أثناء معاينة الجريمة والتي انتهت إلى منزل سلفة المجني عليها وأثناء مناقشتها تشكك في ارتكابها الجريمة بعد وجود آثار دماء بيديها وإصابة فى يدها ، وعلى الفور تم القبض عليها.

وخلال المناقشة الأولية مع المتهمة بررت فعلتها بأنه المجني عليها دائمة الضرر لهم وتدمير حياتهم وتهديد استقرارها هي وشقيقاتها بأعمال السحر والشعوذة، الامر الذي أثار حفيظتها واشعل روح الانتقام داخلها بالتخلص منها ذبحا.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة فى أبشواي والتى تولت التحقيق.

اشتعال النيران فى سيارة

ومن جهه اخرى شهد ميدان المسله بمحافظة الفيوم فى الساعات الاولى من اليوم اشتعال النيران في سيارة ملاكي جراء ماس كهربائي حدث بها أثناء سيرها على الطريق متجهه الي طريق الفيوم القاهرة, تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت غرفة العمليات الخاصة باجهزة الحماية المدنية في الفيوم قد تلقت بلاغا بنشوب حريق في سيارة ملاكي بميدان المسله وتم الدفع بسيارة مجهزة مادة الفوم للسيطرة على الحريق , وتم محاصرة النيران واستخدام مادة الفوم في الإطفاء والتي تعمل على فصل الهواء عن المادة القابلة للاشتعال ,

وتبين من المعاينة الأولية أن السيارة كان يستقلها شخصان، فرا منها لحظة حدوث الماس الكهربائي، قبل اشتعال النيران بها، وأكدا عدم وقوع أي ضحايا أو إصابات على إثر الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى امرت بندب خبراء المعمل الجنائى لبيان اسباب الحريق وتولت التحقيق.