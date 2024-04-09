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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عماد النحاس: الحظ لعب مع إنبي.. والأهلي لا يركز في الدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد عماد النحاس، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الأحمر لا يركز حاليًا في بطولة الدوري العام، مُشيرًا إلى أن الحظ لعب مع إنبي، الذي حقق التعادل أمام الأهلي بهدف لمثله، ضمن منافسات المسابقة.

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وقال عماد النحاس في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إنبي حقق تعادلًا بطعم الفوز، فالفريق حصل على نقطة من الأهلي".
وأضاف: "الأهلي لم يدخل أجواء الدوري حتى الآن.. منذ بداية الموسم وهو يركز بين السوبر الإفريقي ثم الدوري الإفريقي والسوبر المصري وكأس مصر والآن دوري أبطال إفريقيا".
وتابع: "الأهلي لا يركز على الدوري حاليًا، ويلعب مباراة واحدة في تلك المسابقة كل شهر.. الأهلي كان من السهل أن يفوز بمباراة إنبي، بعد تقدمه مرتين في النتيجة".
وأتم عماد النحاس تصريحاته قائلًا: "الأهلي لم يستطع حسم المباراة بعد تقدمه مرتين بالإضافة لإهدار الفرص، وهذه أزمة، بجانب الحظ الذي لعب مع إنبي، وتمكن من تسجيل هدف في اللحظات الأخيرة".

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