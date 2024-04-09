يوسف لبيب: هدف إنبي التتويج بالدوري والمشاركة في أفريقيا
عبر يوسف لبيب مهاجم فريق إنبي الصاعد عن سعادته الكبيرة بتسجيل هدفين في شباك الاهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس وإنتهت بالتعادل 2-2 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وقال يوسف لبيب في تصريحات عبر فضائية “أون تايم سبورتس”: “ هدف إنبي واضح وهو الفوز بلقب بطولة الدوري والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا بالموسم المقبل ”.
وأضاف: “ إدارة النادي برئاسة أيمن الشريعي والمدير الفني سيد ياسين دائماً ما يمنحوننا الحافز من أجل الإستمرار في العروض القوية وتحقيق الإنتصارات ”.
وأكمل يوسف لبيب: “ سجلت هدفين في الأهلي وهو تعويض عن فترة غيابي بعد الإصابة التي ابعدتني لفترة طويلة ”.