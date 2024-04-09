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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يوسف لبيب: هدف إنبي التتويج بالدوري والمشاركة في أفريقيا

يوسف لبيب مهاجم إنبي
يوسف لبيب مهاجم إنبي

عبر يوسف لبيب مهاجم فريق إنبي الصاعد عن سعادته الكبيرة بتسجيل هدفين في شباك الاهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس وإنتهت بالتعادل 2-2 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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وقال يوسف لبيب في تصريحات عبر فضائية “أون تايم سبورتس”: “ هدف إنبي واضح وهو الفوز بلقب بطولة الدوري والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا بالموسم المقبل ”.

وأضاف: “ إدارة النادي برئاسة أيمن الشريعي والمدير الفني سيد ياسين دائماً ما يمنحوننا الحافز من أجل الإستمرار في العروض القوية وتحقيق الإنتصارات ”.

وأكمل يوسف لبيب: “ سجلت هدفين في الأهلي وهو تعويض عن فترة غيابي بعد الإصابة التي ابعدتني لفترة طويلة ”.

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