مدير تعليم قوص يسلم كأس بطولة كرة الطائرة لفريق شباب جراجوس

شهد عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية جنوب محافظة قنا، مساء اليوم الإثنين، ختام الماراثون الرياضى الرمضانى الذى نظمته وحدة التواصل ودعم المعلمين بإدارة قوص التعليمية، بقيادة هبه العويضى، والذى أقيم على أرض مجمع على بن أبى طالب بحضور الكابتن نبيل حافظ مدير عام إدارة قوص التعليمية الأسبق عضو مجلس أمناء الإدارة والكابتن أحمد حسين موجه اول التربية الرياضية وعدلى الشريف موجه اول اللغة العربية بإدارة قنا التعليمية و محسب حساني نائب رئيس مجلس أمناء الإدارة فى ضيافة محمد عابدين الحلاوى مدير مدرسة النصر الاعداديه بنات، و منى حامد العويضى مديرة مدرسة الشهداء الثانوية بنات و محمد الحلاوى مسؤول التواصل الإدارى والمكاتبات وكابتين وسام تميرك وكابتن محمد بهاء الخريصى توجيه التربية الرياضية.

بدأ لقاء اليوم على ملعب تنس الطاولة بمدرسة الشهداء الثانوية بنات بمدينة قوص، والمباراة النهائية لتنس الطاولة بين كابتن محمد عابدين وكابتن مجدى ظريف، والتى انتهت بفوز كابتن مجدى ظريف ثم شهد الحضور نهائى كرة الطائرة بين فريق شباب المعلمين وفريق شباب جراجوس التى انتهت بفوز فريق جراجوس ٢/٠ .

وفى نهاية اللقاء توجه كابتن نبيل حافظ باسم جموع أولياء ألامور بمركز ومدينة قوص بالشكر إلى عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية وقسم التواصل ودعم المعلمين بتعليم قوص على الجهد المبذول والحراك الرياضى الذى تشهده إدارة قوص التعليمية مهنئا الفرق الفائزة بالبطولة ، كما سلم الحضور جوائز والهدايا لجميع الفرق المشاركة بالنهئى وسلم الكأس للكابتن جمال الشباك كابتن فريق الطائرة لشباب جراجوس .

قرار لرئيس الوزراء: إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك من 9 إلى 14 أبريل الجاري.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.