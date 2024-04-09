الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام إنبي في الدوري

سقط الفريق الأول لكرة القدم في فخ التعادل امام نظيره إنبي في المباراة التي إنتهت بهدفين لكل فريق ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

الشوط الأول

بدأ الأهلي الشوط الأول بسيطرة كاملة على وسط الملعب بينما تراجع إنبي لوسط ملعبه وإكتفى بالإعتماد على الهجمات المرتدة.

حاصر الأهلي انبي في مناطقه الدفاعية دون خطورة حقيقية على الشباك بينما أهدر انبي أخطر الفرص بعد رأسية خطيرة من أحمد نادر حواش تصدى لها مصطفى شوبير.

استمرت سيطرة الأهلي وكاد كهربا أن يخطف هدف التقدم للأحمر الا أن الكرة مرت أمامه بغرابة على بعد أمتار من المرمى.

وتدخل شوبير في الوقت المناسب بالدقيقة 31 ليبعد كرة خطيرة من امام المنطلق رفيق كابو قبل أن يرد مروان عطية بتسديدة قوية تصدى لها حارس الفريق البترولي.

وفي الدقيقة 44 يحرز محمود كهربا أول الأهداف الأهلاوية بضربة رأس متقنة بعد تمريرة عرضية رائعة من طاهر محمد طاهر لتنته أحداث الشوط الأول بنتيجة 1-0.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني لصالح إنبي الذي باغت الأهلي بضغط هجومي متقدم بحثاً عن خطف هدف التعادل.

أسفر التفوق النسبي لإنبي عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 60 عن طريق البديل يوسف لبيب بعد خطأ في الرقابة الدفاعية من لاعبي الأهلي.

إستعاد الأهلي سيطرته تماماً بعد الهدف وبدأ رحلة البحث عن تسجيل الهدف الثاني وحسم النقاط الثلاث لصالحه.

وفي الدقيقة 74 يحرز محمود كهربا ثاني اهداف الاهلي بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

إستمرت سيطرة الأهلي على المباراة ووصل لاعبوه بأكثر من كرة خطيرة الا أنهم تعاملوا مع الفرص المتاحة برعونة.

وفي اللحظات الأخيرة ومن ركلة ركنية ينجح المتألق يوسف لبيب في خطف هدف التعادل لإنبي لتنته المباراة بنتيجة 2-2.