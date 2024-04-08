اصنعي كيكة جوز الهند وتمتعي بمذاق شهي في العيد

كيكة جوز الهند بالشوكولاتة من الحلويات الصحية واللذيذة التي يمكنك تحضيرها استعدادًا للعيد، فتتميز بمقاديرها البسيطة وسرعة تحضيرها، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بالخطوات.

كيكة جوز الهند

طريقة عمل كيكة جوز الهند بالشوكولاتة

المقادير

- دقيق : كوب

- الكاكاو : 3 ملاعق صغيرة

- الزبدة : 250 غراماً (مذوبة)

- خلاصة الفانيليا : ملعقة صغيرة

- سكر البودرة : نصف كوب

- البيض : 2 حبة

- جوز الهند : حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة التحضير

اخلطي الدقيق، والكاكاو، والسكر، وخلاصة الفانيليا، والزبدة.

أضيفي البيض، ثم قومي بالخفق جيداً حتى تمتزج المكونات وتتشكل عجينة متماسكة.

اسكبي العجينة في قالب كيك ثم اخبزيه لمدة 30 دقيقة.

زيني وجه الكيك بجوز الهند ثم قدميه.

فوائد تناول جوز الهند

حماية القلب

إن جوز الهند يحتوي على حمض اللاريك (Lauric acid)، والذي يعمل على تعزيز مستويات الكوليسترول الجيد.

لذا فإن تناول جوز الهند يحسن مستويات الكوليسترول ويساعد في تقليل دهون البطن، وهذا بدوره ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب وكفائته.

وبشكل عام، خلص إلى أن زيت جوز الهند له تأثير محايد على مستويات الكوليسترول ، ولكن ما زال هناك حاجة إلى البحث.

تقوية الجهاز المناعي

بما أن ثمرة جوز الهند تحتوي على العناصر الغذائية المختلفة، مثل: المنغنيز ومضادات الأكسدة، فهذا يعني أن تناوله يساعد في تقوية الجهاز المناعي.

هذا الأمر يساهم في مساعدة جسمك بمحاربة العدوى المختلفة بكفاءة أكبر، وتخفيف الالتهاب.

كما أن جوز الهند يعد مضاد للفيروسات والفطريات والبكتيريا والطفيليات، مما يساعد في علاج بعض الأمراض، مثل: التهابات الحلق والتهاب الشعب الهوائية والتهاب المسالك البولية والديدان الشريطية.





تحسين صحة الفم

يمكن أن يساعد تناول جوز الهند في القضاء على بعض البكتيريا غير المرغوب فيها الموجودة في الفم وحماية اللثة والأسنان من العدوى أو التسوس، وذلك نظرًا لخصائصه المضادة للميكروبات.





فقدان الوزن

قد يساعد تناول لب جوز الهند بانتظام في إنقاص الوزن، حيث تساعد الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة الموجودة بنسب كبيرة فيه على حرق الدهون.