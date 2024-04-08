تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مقتل شاب على يد 3 أشخاص اعتدوا عليه بالضرب المبرح وألقوا جثته من الطابق الثامن في أوسيم.

تفاصيل مقتل شاب وإلقاء جثته من الطابق الثامن بأوسيم

وانتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان.

وأمرت النيابة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

كما أمرت نيابة الجيزة بعرض الجثة على الطب الشرعي، وإرسال بيان مفصل بالصفة التشريحية لمعرفة أسباب الوفاة.

وكشفت التحقيقات، أن المجنى عليه دخل في علاقة غير شرعية مع سيدة متزوجة وتعددت اللقاءات بينهما وعندما علم أشقاؤها بالأمر توجهوا إلى هناك واعتدوا عليه وألقوا جثته من الطابق الثامن.

القبض على المتهمين في أوسيم



البداية ببلاغ لغرفة عمليات النجدة من سكان أحد العقارات بمنطقة بشتيل يفيد بحدوث جريمة قتل وقيام مجموعة من الأشخاص بإلقاء شاب من الطابق الثامن ليسقط جثة هامدة وسط بركة من الدماء.

أنتقل المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم إلى مكان البلاغ، وتم ضبط أحدهم وجار البحث عن المتهم الآخر وصديقه.

ومن جهة أخرى كشفت النيابة العامة ببورسعيد، تفاصيل الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ "حادث دهس كلية العلوم" بمحافظة بورسعيد.

حادث دهس كلية العلوم.. تفاصيل جديدة في واقعة دهس ثلاثة طلاب وسيدة ببورسعيد

تلقت النيابة العامة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير أمام كلية العلوم بحي الزهور بمحافظة بورسعيد، صدم خلاله قائد إحدى السيارات أربعةً من المواطنين، سيدة تبلغ من العمر خمسين عامًا وثلاثة طلاب بكلية العلوم، مما أودى بحياتهم، بينما لاذ قائد السيارة المتسببة في الحادث بالفرار.

وباشرت النيابة العامة من فورها التحقيقات، وعاينت مسرح الحادث، فعثرت على مقطع مرئي التقطته إحدى الكاميرات المثبتة بمحل الواقعة، رصدها وقت حدوثها، وناظرت جثامين المجني عليهم، وسألت شهود الواقعة الذين قرروا أن قائد السيارة قد تجاوز في سرعته فصدم المجني عليهم وفر هاربًا ناكلًا عن مساعدتهم.

واستجوبت المتهم -الطالب بكلية العلوم- فأقر بارتكابه الواقعة وقيادة مركبته بسرعة زائدة تسببت في فقد سيطرته عليها، فصدم المجني عليهم، وفر خشية ضبطه.

وأمرت النيابة العامة بحبسه وعرضه على مصلحة الطب الشرعى لأخذ عينة منه وتحليلها للوقوف على تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه.

كما عاينت النيابة العامة السيارة المتسببة في الحادث، وكلفت المهندس الفني المختص بفحصها لبيان مدى سلامة آلة التنبيه وأجهزة وعجلة القيادة والمكابح، وجارٍ استكمال التحقيقات.