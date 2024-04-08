طريقة تحضير كيكة الجزر.. بديل صحي للعيد

كيكة الجزر من الوصفات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها كحلوى صحية في العيد، كبديلة للحلوى التقليدية والتي تسبب زيادة كبيرة في الوزن، وتشكل خطرًا لمرضى السكر والضغط، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها وأهم فوائدها.





كيكة الجزر

طريقة عمل كيكة الجزر

المقادير

- دقيق : كوب

- سكر : ربع كوب

- السكر البني : ربع كوب

- بيكنج صودا : ملعقة كبيرة

- القرفة : ملعقة كبيرة (مطحونة)

- ملح : رشّة

- الزبدة : ربع كوب (طرية)

- الزيت النباتي : ربع كوب

- الفانيليا : ملعقة كبيرة (سائلة)

- بياض البيض : 1 حبة

- الجزر : 2 كوب (مبشور)

- البيض : 1 حبة (كامل)





طريقة التحضير

لعمل كيكة الجزر ..حمي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

جهزي وعاء للخلط، أضيفي المكونات التالية: الطحين، والبيكنج صودا، والسكر البني والأبيض واخلطي جيداً.

أضيفي الملح، والجزر المبشور والقرفة واخلطي.

في وعاء آخر، ضعي الزبدة الطرية، والزيت، والفانيليا، وبياض البيض، والبيضة الكاملة واخلطي جيداً.

إبدأي بإضافة خليط الطحين إلى خليط الزبدة والبيض مع الاستمرار في الخلط حتى تتجانس المكونات.

ادهني قالب الكيك بالزيت ورشة طحين.

اسكبي خليط الكيك بالقالب، وأدخلي القالب للفرن لمدة تتراوح ما بين 40 – 45 دقيقة أو حتى التأكد من النضوج.

أخرجي القالب من الفرن واتركيه يبرد تماماً ثم قطعيه وقدميه.





فوائد تناول الجزر

محاربة السرطان

البيتا كاروتين الموجود في الجزر يشجع التواصل بين الخلايا، ما قد يساعد في الوقاية من السرطان، فالاتصالات غير السليمة بين الخلايا قد تكون أحد أسباب فرط نمو الخلايا المؤدية للسرطان، والبيتا كاروتين يساعد على تحسين التواصل بين الخلايا من خلال تفعيل جين ينتج فتحات صغيرة جدًا في الخلية، مما يتيح نقل المعلومات من خلية إلى أخرى.





السيطرة على مرض السكري

إن محتوى الجزر العالي من مضادات الأكسدة المتنوعة يجعله أحد أنواع الخضروات التي تساعد على تحسين مستويات السكر في الدم وإبقائها تحت السيطرة خاصة أن للجزر مؤشر غلايسيمي منخفض جدًا.





تقوية جهاز المناعة

يحتوي الجزر على تشكيلة متنوعة من المواد الغذائية التي يحتاجها جهاز المناعة والتي تساعد على تقويته، مثل: فيتامين ج، ومضادات الأكسدة المختلفة، وقد يساعد فيتامين ج على حماية الجسم من الأمراض المختلفة، مثل: الإنفلونزا ونزلات البرد.





صحة الأسنان

يساعد الجزر في الحفاظ على صحة أسنانك ولثتك، ويقلل مضغ الجزر تراكم اللويحات السنية Dental plaque ويحفز إفراز اللعاب، مما يساعد على السيطرة على البكتيريا الموجودة في فمك.





يساعد في خسارة الوزن

من فوائد الجزر قبل النوم أنه يساعد في خسارة الوزن الزائد عن طريق تحفيز الشعور بالشبع لمدة طويلة، إذ يمكن تناوله كوجبة خفيفة في الفترة المسائية للتخفيف من الشعور بالجوع ليلًا وتجنب تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية.





يحافظ على صحة العيون

أحد فوائد الجزر قبل النوم أنه يساعد على الحفاظ على صحة العيون لاحتوائه على مركب بيتا كاروتين (Beta-carotene) الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين أ الضروري لصحة العيون، كما يحمي العين من الإصابة بالماء الأبيض.