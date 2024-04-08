جنايات القاهرة تودع حيثيات براءة متهم من الإتجار في المخدرات

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، حيثيات حكمها ببراءة متهم من تهمة الإتجار في ‏المخدرات بمنطقة دار السلام.‏

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، ‏وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة.

براءة متهم من الإتجار في المخدرات

قالت المحكمة في حيثيات البراءة :" الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات ‏‏النيابة العامة لا ‏تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها ومن دواعي عدم الاطمئنان أنه ‏‏ليس من المتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المتهم ‏بإحراز سلاح أبيض "كتر" وحمله بطريقة ‏‏ظاهرة بالطريق العام جهاراً وعلى رأى ومسمع من المارة". ‏

وأوضحت الحيثيات :"جاء ذلك في مواجهة ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع ‏‏علمه بخطورة هذا النشاط، والعقوبة ‏المغلظة له، وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".‏

وأشارت :"الأمر يثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه ‏‏المحكمة أن للواقعة صورة أخرى حجبخا ‏ضابط الواقعة ليضغي مشروعية على ‏‏إجراءاته".‏

وتابعت الحيثيات :"الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني مُعتبر يصلح لإدانة المتهم ‏‏بمقتضاه ومن ثم لا يسع المحكمة سوى ‏القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه".‏

وفى سياق اخر قررت النيابة العامة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل عامل لخلافات على أولوية المرور في الشرقية.

حبس شخصين بتهمة قتل عامل لخلافات على أولوية المرور في الشرقية

تلقى مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبال (عامل - مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح نافذ بالجسم وتوفي حال إسعافه.

وبالانتقال وبسؤال والده اتهم (عاملان "يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية") بارتكاب الواقعة إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة لخلاف حول أولوية المرور بدائرة المركز، قاما على إثرها المتهمان بالتعدي على المتوفـى بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهما فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

كما يكثف رجال المباحث بالقاهرة، جهودهم لحل لغز العثور على جثة مسن مقتول بطعنة في الرقبة بجوار محطة مترو المعصرة في القاهرة، وجرى نقل جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي قسم شرطة المعصرة، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن في العقد السادس من العمر مذبوحًا.