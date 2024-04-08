جوميز يضم عدد من لاعبى الشباب لتدريبات الزمالك

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب النادي، تصعيد بعض العناصر الشباب من قطاع الناشئين للمشاركة بالمران، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت التدريبات مشاركة محيي جمعة وأحمد رفاعي لاعبا فريق "2003"، بالإضافة إلى محمد إبراهيم لاعب "2005"، ومحمود الشناوي حارس المرمى "2004"، بجانب محمد السيد لاعب الوسط "2006" الذي يتواجد بشكل دائم مع الفريق الأول.

ويلعب محيي جمعة في مركز الظهير الأيسر، بينما أحمد رفاعي كمدافع، ومحمد إبراهيم يجيد اللعب كظهير أيمن.

وشارك محيي جمعة، وأحمد رفاعي، ومحمد إبراهيم، ومحمد السيد في جميع فقرات المران سواء البدنية أو الفنية، وحرص جوزيه جوميز المدير الفني للفريق وأحمد مجدي المدرب المساعد على منح هولاء اللاعبين العديد من التعليمات الخططية.

على جانب آخر شارك محمود الشناوي حارس المرمى الشاب، في تدريبات الحراس بجانب محمد عواد ومعاذ علاء الدين، تحت قيادة المدرب لويس فيسنتي.