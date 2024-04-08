بسبب كلب .. القصة الكاملة لمقتل شاب على يد جاره في الوراق

تواصل نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مقتل شاب ويدعى "أحمد.ش" 40 عاما، ويعمل كهربائي طعنا بسلاح أبيض (مطواة) بسبب معاتبة لجاره لدخول كلب منزلهم في الوراق، وأمرت النيابة بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

بسبب كلب ..القصة الكاملة لمقتل شاب علي يد جاره في الوراق

وانتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان.

وأمرت النيابة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

كما أمرت نيابة الجيزة بعرض الجثة على الطب الشرعي، وإرسال بيان مفصل بالصفة التشريحية لمعرفة أسبابها وإذا كان يوجد شبه جنائيه من عدمه، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وكشفت التحقيقات، أن الضحية شاب يدعي أحمد. ش عاتب جاره عقب خروجه من صلاة الفجر بسبب دخول كلبه لمنزلهم، وخوف الأطفال وأهالي المنزل منه، فقام صاحب الكلب بطعن المجني عليه بسلاح أبيض فسقط علي الأرض.

تلقي قسم شرطة الوراق إخطار من المستشفى بوصول شاب به طعن بسلاح أبيض وفارق الحياة، بإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وبين شاب صاحب كلب وألقي رجال الشرطة القبض علي المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

حبس شخصين بتهمة قتل عامل لخلافات على أولوية المرور فى الشرقية

كما قررت النيابة العامة ، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل عامل لخلافات على أولوية المرور فى الشرقية.

تلقى مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبال (عامل - مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح نافذ بالجسم وتوفي حال إسعافه.

وبالانتقال وبسؤال والده اتهم (عاملان "يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية") بارتكاب الواقعة إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة لخلاف حول أولوية المرور بدائرة المركز، قاما على إثرها المتهمان بالتعدي على المتوفـى بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهما فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة مسن مقتول بطعنة في الرقبة بجوار محطة مترو المعصرة

كما يكثف رجال المباحث بالقاهرة، جهودهم لحل لغز العثور على جثة مسن مقتول بطعنة في الرقبة بجوار محطة مترو المعصرة في القاهرة، وجرى نقل جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي قسم شرطة المعصرة، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن في العقد السادس من العمر مذبوحًا.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد سبب الوفاة، تجرى رجال المباحث تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة من خلال سؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.