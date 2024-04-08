قررت النيابة العامة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل عامل لخلافات على أولوية المرور في الشرقية.

حبس شخصين بتهمة قتل عامل لخلافات على أولوية المرور في الشرقية

تلقى مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبال (عامل - مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح نافذ بالجسم وتوفي حال إسعافه.

وبالانتقال وبسؤال والده اتهم (عاملان "يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية") بارتكاب الواقعة إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة لخلاف حول أولوية المرور بدائرة المركز، قاما على إثرها المتهمان بالتعدي على المتوفـى بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهما فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة مسن مقتول بطعنة في الرقبة بجوار محطة مترو المعصرة

كما يكثف رجال المباحث بالقاهرة، جهودهم لحل لغز العثور على جثة مسن مقتول بطعنة في الرقبة بجوار محطة مترو المعصرة في القاهرة، وجرى نقل جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي قسم شرطة المعصرة، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن في العقد السادس من العمر مذبوحًا.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد سبب الوفاة، تجرى رجال المباحث تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة من خلال سؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

ضبط المتهم بطعن صديقه بسبب خلافات مالية بالدقهلية

كما أقدم عامل على طعن صديقه، في قرية برقين التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية ،وذلك بعد مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة لخلاف بينهما على مبلغ مالي.

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمه.

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول "وائل.ا.أ.ا"، 19 عامًا، عامل ومقيم بقرية برقين دائرة المركز مصابًا بجرح نافذ بالبطن ولا يمكن استجوابه.