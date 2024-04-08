محافظ الغربية يستقبل وفدا من الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر المبارك

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام محافظة الغربية وفدا من الكنيسة الانجيلية برئاسة القس منسى ناجي راعي الكنيسة الإنجيلية بطنطا والقس نشأت وطسن وعدد من أبناء الطائفة الإنجيلية وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وهنئ القس منسي محافظ الغربية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مؤكدا حرصه على مشاركة المسلمين الاحتفال بأعيادهم، كما يحرصون على مشاركتنا الاحتفال بأعيادنا، وهو ما يميز الشعب المصري، داعيا الله ان يعيد هذه المناسبة وهذه الأيام المباركة على جموع الشعب المصري بالأمن والسلامة والرخاء.

ومن جانبه أعرب محافظ الغربية، عن سعادته بهذه التهنئة، مؤكدا أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، قد عقد مساء اليوم اجتماعا موسعا لبحث اجراءات تسريع نهو الاعمال تمهيدًا لتنفيذ مشروعات تنقية المياه بمصرف كيتشنر بالغربية وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها ، بحضور الاستاذه نجوى العشيري السكرتير العام ، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد ، رؤساء الشركات ومديري الادارات المعنية و رؤساء المراكز والمدن .



وخلال الاجتماع ناقش المحافظ أعمال مصنع تدوير المخلفات بدفره موجها بسرعة الانتهاء من نقل خطوط الفرز الخاصة بالمصنع القديم من الموقع المتخصص لإنشاء المصنع الجديد واخلاء الموقع تمهيدًا لتسليمه للشركة المنفذة و توصيل مصدر كهرباء جهد متوسط بقدرة ٢ ميجاوات لتتناسب مع مكونات المصنع بالإضافة الي توصيل مصدر مياه بقطر لا يقل عن ٤ بوصه

كما ناقش اعمال المحطة الوسيطة بنشيل مؤكدا على توصيل مصدر كهرباء جهد منخفض لأعمال الإنشاء وكذا جهد متوسط لأعمال التشغيل بالاضافة الى توصيل مصدر مياه بقطر لا يقل عن (٤) بوصة.

واختتم الاجتماع بمناقشة موقف الجراجات المخطط تأهيلها من خلال المشروع موجها بسرعة الانتهاء من توفيق أوضاع أراضي الجراجات والإفادة بالموقف النهائي ومستندات الملكية.