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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رئيس المقاولون العرب يزور سعيد الشيشيني في المركز الطبي

محسن صلاح رئيس نادي
محسن صلاح رئيس نادي المقاولون

حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي على زيارة الكابتن سعيد الشيشيني كابتن النادي الأسبق وأحد رموزه وذلك في المركز الطبي للمقاولون العرب بعد تعرضه لوعكة صحية طارئة. 

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جلسة خاصة في المقاولون بعد إفطار جماعي بحضور رئيس النادي


ووجه المهندس محسن صلاح بمتابعة حالة الكابتن سعيد الشيشيني لحظة بلحظة مع تكفل النادي بكافة المتطلبات التي يحتاجها الفترة المقبلة كحق من حقوقه لدى النادي كونه رمزا من الرموز المهمة في تاريخ النادي. 
وتمنى المهندس محسن صلاح والمهندس محمد عادل فتحي وكافة أعضاء مجلس الإدارة الشفاء العاجل للكابتن سعيد الشيشيني. 
وفي الوقت نفسه زار الكابتن محمد عودة المدير الفني وأعضاء الجهاز الفني الكابتن سعيد الشيشيني وتوافد لاعبي الفريق لزيارته والاطمئنان على حالته.

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