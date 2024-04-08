بدء تسليم مشروع الصرف الصحي في مشيرف بالمنوفية







بدأت اليوم ، أعمال تسليم مشروع الصرف الصحي بمشيرف مركز الباجور محافظة المنوفية ، بإجمالي ميزانية 60 مليون جنيه .

وفحصت لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، برئاسة المهندسة شيرين البنا مدير عام التفتيش بالشركة ،وتحت إشراف الدكتور محمد نجيب رئيس مجلس الإدارة ، في حضور المهندسة مروة زهران رئيس مركز ومدينة الباجور ، محطة الرفع في أقصى شرق القرية .

وتبين وجود عدة ملاحظات في أعمال الكهروميكانيك .

وعاينت اللجنة الأعمال المدنية ، وخط الطرد ، لبيان الجودة .

وتم توقيع محضر معاينة ، تعهد خلاله المهندس علي مرزوق مندوب الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، بإتمام واستكمال الملاحظات فى غضون أسبوعين ، تنفيذا لتكليفات المهندس شاكر محمد شاكر رئيس الجهاز .

وأكد المهندس منصور عيد مندوب الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ، بدء توصيل شطري القرية وربط شارع داير الناحية بشارع المسجد القبلي عقب إجازة العيد ، واستكمال باقي الشوارع .

ومن المرتقب بدء العمل في باقي شوارع قرية ميت البيضا ، بعد العيد .

وكان وفد من أهالي قريتي ميت البيضا ومشيرف بالباجور ، وجه الشكر للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية علي استجابته الفورية لمطالبهم في نهو مشروع الصرف الصحي بقرى ميت البيضا ومشيرف وحل مشكلة مولد الكهرباء بإجمالي استثمارات 93 مليون جنيه لخدمة الأهالي ، جاء ذلك خلال لقائه بهم بمكتبه بالديوان العام ، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتواصل الدائم والمباشر مع المواطنين للتعرف على مشاكلهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لتحسين الخدمات المقدمة لهم .

حيث أعرب الأهالي عن سعادتهم وشكرهم لمحافظ المنوفية وأهدوه كتاب الله تقديراً لجهوده في إنهاء إجراءات التسليم الابتدائي لمشروع محطة رفع صرف صحي ميت البيضا وخط الطرد الخاص بها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي باستثمارات بلغت 33 مليون جنيه وكذا حل مشكلة مولد الكهرباء ، فضلاً عن نهو إجراءات تسليم مشروع الصرف الصحي بقرية مشيرف ( محطة رفع وشبكة انحدار وخط الطرد ) الخاص بها بتكلفة تتجاوز 60 مليون جنيه ، والذي يصب في محطة رفع ميت البيضا وصولا لمحطة المعالجة في سبك الضحاك .