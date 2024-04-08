بثلاثية نظيفة منتخب المنيا يفوز على مغاغة

واصل منتخب فريق المنيا لكرة القدم انتصاراته ، حيث فاز فريق المنيا ، في المباراة الودية التي أقيمت اليوم الإثنين 8 ابريل 2004 ، ضمن استعدادات منتخب المنيا لمراكز الشباب، مع مركز شباب مغاغه، بالقسم الثانى، والتى أسفرت عن فوز منتخب المنيا بثلاثة أهداف نظيفة.

قاد مباراة منتخب المنيا لكرة القدم ، فنيا كابتن هشام عبد الرسول ، ويعاونه دكتور محمد خيرى ومدرب الحراس كابتن محمد عاطف ، وقد وجه الجهاز الفني الشكر للاعبين على المجهود، والفوز الأول، وطالب الجهاز من اللاعبين الإستمرارية والثبات، على هذا الأداء فى المرحلة المقبلة.

يذكر أنه الموسم الأول لمنتخبات المحافظات ، والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة برعاية دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وبالتعاون مع شركة توتال الراعى الرسمى لبطولة الكأس للمنتخبات ، على مستوى الجمهورية ، والتى سوف تنطلق في الشهر المقبل .

وكان مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي ، برئاسة عاطف عبد الجابر، قد اعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم ، بعد تقديم الشكر لنبيل رامبو عن الفترة التي قاد فيها الفريق ، خلال المباريات السابقة ، وقرر مجلس الإدارة تولي بركات إبراهيم مهمة المدير الفني لقيادة الفريق ، خلال الفترة المقبلة، ويعاونه الدكتور محمد رؤوف مدربا عاما ، ووليد أحمد أوشا مدرب مساعد ، ويأمل مجلس الإدارة تحسين نتائج الفريق ، خلال المباريات القادمة بالدور وعودته الي مكانه الطبيعي. للمنافسة علي الصعود الي الدوري الممتاز.