الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بثلاثية نظيفة منتخب المنيا يفوز على مغاغة

فريق المنيا
فريق المنيا

واصل منتخب فريق المنيا  لكرة القدم انتصاراته ، حيث فاز فريق المنيا ، في المباراة  الودية التي أقيمت اليوم  الإثنين  8  ابريل 2004 ، ضمن استعدادات منتخب المنيا لمراكز الشباب، مع مركز شباب مغاغه،  بالقسم الثانى، والتى أسفرت عن فوز منتخب المنيا بثلاثة أهداف نظيفة.

 

قاد مباراة  منتخب المنيا لكرة القدم ، فنيا كابتن هشام عبد الرسول ، ويعاونه دكتور محمد خيرى ومدرب الحراس كابتن محمد عاطف ، وقد وجه الجهاز الفني الشكر للاعبين على المجهود، والفوز الأول، وطالب الجهاز من اللاعبين الإستمرارية والثبات، على هذا الأداء فى المرحلة المقبلة.

 

يذكر أنه الموسم الأول لمنتخبات المحافظات ، والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة برعاية دكتور  أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وبالتعاون مع شركة توتال الراعى الرسمى لبطولة الكأس  للمنتخبات ، على مستوى الجمهورية ، والتى سوف تنطلق في الشهر المقبل .

 

وكان  مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي ، برئاسة عاطف عبد الجابر، قد اعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم ،  بعد تقديم الشكر لنبيل رامبو عن الفترة التي قاد فيها الفريق ، خلال المباريات السابقة ، وقرر مجلس الإدارة تولي بركات إبراهيم مهمة المدير الفني لقيادة الفريق ، خلال الفترة المقبلة، ويعاونه الدكتور محمد رؤوف مدربا عاما ، ووليد أحمد أوشا مدرب مساعد ، ويأمل مجلس الإدارة تحسين نتائج الفريق ، خلال المباريات القادمة بالدور وعودته الي مكانه الطبيعي. للمنافسة علي الصعود الي الدوري الممتاز.

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