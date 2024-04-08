محافظة القاهرة تنظم حفل إفطار جماعى لـ ٢٠٠٠ صائم بالمدينة الشبابية بالأسمرات

أقامت محافظة القاهرة بالتعاون مع مؤسسة الأخوة الإنسانية حفل إفطار جماعى لعدد ٢٠٠٠ صائم بالمدينة الشبابية بالأسمرات .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان كافة المشروعات الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير الأمنة، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لهذه المشروعات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها، كما تحرص أجهزة الدولة على دعم الأنشطة المختلفة لخلق جيل جديد واعى من القاطنين فى هذه المدن المطورة .

وفى سياق متصل نظم المشروع الثقافي للمناطق بديل العشوائيات بالتعاون مع جهاز مدينة معًا وقصر السينما إفطار جماعى للأطفال القاطنين بمدينة معًا ، بالإضافة إلى ورشة حكي عن مظاهر الاحتفال برمضان والعادات والتقاليد والموروثات الشعبية للشهر الفضيل ، كما تضمنت الورشة الرسم على وجوه الأطفال بأشكال إبداعية وتنظيم مسابقات لهم ، وتوزيع البالونات و الجوائز الرمزية ومجلات قطر الندي على الاطفال المشاركين ، بالاضـافة إلى عرض الاراجوز والعرايس الماريونت .

وحددت محافظة القاهرة بعض الملفات التي يتم التركيز عليها في إجازة العيد ومنها إحكام الرقابة على الأسواق والمحلات لضبط الأسعار ومنع الاستغلال واحتكار السلع، والعمل على مدار 24 ساعة في إجازة العيد لتقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة واستقبال غرفة العمليات أي شكاوى على رقمي الخط الساخن، و متابعة المراسي النيلية وشروط الحماية والسلامة، ومواجهة الباعة الجائلين ورفع الإشغالات بالشوارع أمام الحدائق والمتنزهات، ومتابعة استعداد المستشفيات والمراكز الطبية من حيث أطقم الأطباء والتمريض، وتوافر الأدوية والتعامل مع حالات التسمم.

تشديد الرقابة على مواقف السرفيس

وقد أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة انتهاء هيئة النقل العام من استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

وطالب محافظ القاهرة هيئة النقل العام بضرورة توفير خدمات النقل العام في جميع أنحاء القاهرة خاصة في المناطق التي يتردد عليها المواطنون بكثافة في العيد وزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها خلال عيد الفطر المبارك والفترة السابقة له والتى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام، كما طالب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشديد الرقابة على مواقف السرفيس بالعاصمة لمنع قيام السائقين باستغلال المواطنين وزيادة تعريفة الانتقالات خلال فترة العيد.