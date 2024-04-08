أبرزها تقوية النظر.. فوائد للجزر لم تعرفها من قبل

الجزر من الخضراوات التي لا يستغنى عنه أحد ويتميز بتكلفته الغير باهظه، فيستطيع الجميع شراؤه، كما يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لجسمك، لذا نقدم لك أهم فوائده.





فوائد تناول الجزر

محاربة السرطان

البيتا كاروتين الموجود في الجزر يشجع التواصل بين الخلايا، ما قد يساعد في الوقاية من السرطان، فالاتصالات غير السليمة بين الخلايا قد تكون أحد أسباب فرط نمو الخلايا المؤدية للسرطان، والبيتا كاروتين يساعد على تحسين التواصل بين الخلايا من خلال تفعيل جين ينتج فتحات صغيرة جدًا في الخلية، مما يتيح نقل المعلومات من خلية إلى أخرى.





السيطرة على مرض السكري

إن محتوى الجزر العالي من مضادات الأكسدة المتنوعة يجعله أحد أنواع الخضروات التي تساعد على تحسين مستويات السكر في الدم وإبقائها تحت السيطرة خاصة أن للجزر مؤشر غلايسيمي منخفض جدًا.





تقوية جهاز المناعة

يحتوي الجزر على تشكيلة متنوعة من المواد الغذائية التي يحتاجها جهاز المناعة والتي تساعد على تقويته، مثل: فيتامين ج، ومضادات الأكسدة المختلفة، وقد يساعد فيتامين ج على حماية الجسم من الأمراض المختلفة، مثل: الإنفلونزا ونزلات البرد.





صحة الأسنان

يساعد الجزر في الحفاظ على صحة أسنانك ولثتك، ويقلل مضغ الجزر تراكم اللويحات السنية Dental plaque ويحفز إفراز اللعاب، مما يساعد على السيطرة على البكتيريا الموجودة في فمك.





يساعد في خسارة الوزن

من فوائد الجزر قبل النوم أنه يساعد في خسارة الوزن الزائد عن طريق تحفيز الشعور بالشبع لمدة طويلة، إذ يمكن تناوله كوجبة خفيفة في الفترة المسائية للتخفيف من الشعور بالجوع ليلًا وتجنب تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية.





يحافظ على صحة العيون

أحد فوائد الجزر قبل النوم أنه يساعد على الحفاظ على صحة العيون لاحتوائه على مركب بيتا كاروتين (Beta-carotene) الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين أ الضروري لصحة العيون، كما يحمي العين من الإصابة بالماء الأبيض.