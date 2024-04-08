أحمد العوضي يرد على بيومي فؤاد: «أنا بطل فيلم الإسكندراني مش حد تاني»

قال الفنان أحمد العوضي، خلال حلوله ضيفًا في برنامج ع المسرح مع الإعلامية منى عبدالوهاب على شاشة الحياة، في الجزء الثاني من الحلقة، التي انطلق عرضها منذ قليل، إن ما تردد من تصريحات للفنان بيومي فؤاد عن أنه بطل فيلم الإسكندراني غير صحيح، مشددًا على أن الفيلم من بطولته وتم بيعه باسمه.

وتابع أحمد العوضي، أن الجمهور دخل فيلم الإسكندراني بسببه، وجاء في برومو الفيلم أن الإسكندرية لها كبير وهو بكر الإسكندراني الذي جسده خلال الفيلم وليس بيومي فؤاد الذي يقدم شخصية الأب، مشيرًا إلى أن بوسترات الفيلم تم طرح صورته عليها مع المخرج خالد يوسف.

وحقق فيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي، إيرادات بلغت 26 مليونا و905 آلاف جنيه، خلال 7 أسابيع من طرحه في السينمات الموسم الماضي، وشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد، زينة، محمود حافظ، صلاح عبدالله، محمد رضوان، حسين فهمي، وآخرين، وهو مأخوذ عن رواية الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.

وأكد الفنان أحمد العوضي بطل مسلسل حق عرب، أنه لا بد أن تكون علاقة الصداقة بين الأب وابنه في إطار الاحترام والحزم: «ماينفعش الابن يرد على أبوه كلمة بكلمة ويسمي دي صحوبية، دي تعتبر قلة تربية منه».

وقال «العوضي»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، المُذاع على شاشة «الحياة»: «علاقة الصداقة لا بد أن تكون مبنية على الاحترام والهيبة والخوف، أي شاب متربي بيترعب لما بيعمل حاجة غلط وأبوه يعرف».

وتابع: «على أيامي ماكنش فيه الانفتاح اللي فيه الجيل اليومين دول»، موضحًا أن والده بعد وفاة والده كان يقوم بدور الأب والأم، وضحى بحياته ليخرج أولاده للدنيا بتربية صحيحة.

ويشارك الفنان أحمد العوضي فى ماراثون رمضان 2024 بمسلسل “حق عرب” الذي يشاركه فيه البطولة النجم رياض الخولي والنجمة وفاء عامر والفنانة دينا فؤاد.

يتم عرض مسلسل "حق عرب"، على قناة "ON E"، الساعة 12:00 منتصف الليل و .بالإضافة إلى عرضه عبر منصة "WATCH IT".

أبطال حق عرب

مسلسل "حق عرب" يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهو بطولة: أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

قصة ضرب نار

وكان شارك أحمد العوضي فى رمضان الماضي بمسلسل ضرب نار تدور أحداثه حول بعد أن يسافر جابر من الصعيد إلى القاهرة بسبب الثأر، يلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.

أبطال ضرب نار

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين بجانب أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، أبرزهم ماجد المصري، سهير المرشدي، انتصار، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، مها نصاري، تامر نبيل، أحمد عبدالله محمود، تيسير عبدالعزيز، ومن تأليف ناصر عبد العزيز، وإخراج مصطفي فكري.