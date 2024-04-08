السعودية: الاكتفاء بإقامة صلاة العيد في الجوامع بالمناطق المتوقع الأمطار عليها

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، فروع الوزارة في مناطق المملكة بمتابعة ما يصدر عن المركز من توقعات، والاكتفاء بإقامة صلاة العيد في الجوامع، وعدم إقامتها في المصليات المكشوفة في المدن والمحافظات التي يُتوقع فيها هطول الأمطار .

ويأتي ذلك، في ظل توقعات استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من مناطق السعودية، في إطار الحالة الممطرة الثانية عشرة للعام 1445هـ، والتي تتركز اليوم على أجزاء متفرقة من جنوب غرب السعودية مروراً بمنطقة الرياض وعلى المنطقة الشرقية.

دول عربية تتحرى رؤية هلال شوال

ودعت عدة دول عربية إلى تحري هلال شهر شوال للعام الهجري الجاري، اليوم الاثنين، حتى يتسنى لها الإعلان عن انتهاء شهر رمضان وموعد أول أيام العيد.

ففي السعودية دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين الموافق 8 أبريل 2024.

وطالبت المحكمة في بيان، ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغها وتسجيل شهادته أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

الرؤية البصرية

وفي الإمارات، دعت لجنة تحري الرؤية في الإمارات، لمراقبة رؤية هلال شهر شوال مساء الاثنين الذي يصادف 29 من شهر رمضان 1445هـ.

وأشارت اللجنة في بيان، إلى أن رؤية الهلال تعتمد على الرؤية البصرية، ولا تعتمد على الحسابات الفلكية فقط، وأهابت في الوقت نفسه بكل من يرى الهلال أن يتواصل مع أقرب مركز لتحري الرؤية لتسجيل شهادته.

قطر

كذلك، في قطر دعت لجنة تحري رؤية الهلال في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كافة المسلمين في الدولة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال، مساء الاثنين.

وقالت اللجنة في بيان لها: "من يرى الهلال عليه الحضور إلى مقر اللجنة، الكائن بمبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للإدلاء بشهادته".

بدورها حددت الجزائر مساء الاثنين لتحري رؤية هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر، حسب ما أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

دار الافتاء في مصر

وأيضا دعت دار الافتاء في مصر إلى مراقبة هلال شهر شوال مساء الاثنين، لتحديد موعد أول أيام عيد الفطر بعد غروب شمس يوم الاثنين.

معهد الفلك الدولي: العيد يوم الأربعاء

وأمس الأحد، حسم معهد الفلك الدولي في مصر موعد عيد الفطر المبارك في البلاد، مؤكداً أنه سيكون يوم الأربعاء.

وقال في بيان، إن "هلال شهر شوال سيولد بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثامنة و22 دقيقة، بتوقيت القاهرة يوم الاثنين 29 رمضان الموافق 8 أبريل".

كما أوضح أن "الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد غروب الشمس في القاهرة وفي غالبية العواصم العربية بذلك اليوم، حيث يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس بنحو 10 دقائق في القاهرة وباقي المحافظات".

كذلك أشار إلى أنه "بذلك يكون يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر".

الرؤية في المغرب يوم الثلاثاء

أما في المغرب فقد دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية إلى مراقبة هلال شهر شوال مساء يوم غد الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024.

خلاف في ليبيا

بينما برز خلاف في ليبيا حول موعد رصد هلال رمضان وإثبات يوم عيد الفطر.

وبدا الخلاف بعدما طالبت الحكومة المكلفة من البرلمان من لجان التقصي التابعة للهيئة العامة للإفتاء بتحري هلال عيد الفطر يوم 28 من رمضان أي قبل الموعد المحدد بيوم، وذلك تحسبا أن يكون هناك خطأ في استطلاع هلال شهر رمضان، لتعلن الأوقاف الليبية أنه في حال رؤية الهلال في ذلك اليوم، سيصوم الليبيون 28 يوما فقط وسيكون مقررا عليهم صيام يوم إضافي بعد العيد.

وبدأ الليبيون صيام رمضان يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس الماضي، عكس أغلب الدول العربية والإسلامية التي سبقتها بالصيام، ليصبح وقت استطلاع هلالها يوم 28 رمضان، بينما يوافق 29 رمضان في دول الجوار.

بدورها، شددت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، في بيان، على صحة تحرياتها لهلال شهر رمضان، مشيرة إلى أنه في حال رؤية الهلال يوم الاثنين 28 من رمضان، فإنّ عيد الفطر سيكون الثلاثاء، وبالتالي يكون على الناس قضاء يوم بعده، حتّى لا يصوم الليبيون 28 يوما فقط.