جامعة سوهاج تشارك فى النسخة الثالثة لمؤتمر اتحاد الصيدلة

تشارك كلية صيدلة سوهاج ، فى النسخة الثالثة ، الذى ينظمه الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة في مصر (EPSF)، يوم ٨ مايو بالقاهرة .

ومن بين المؤسسات المشاركة في المؤتمر، ممثلو منظمة الصحة العالمية (WHO)، وممثلو وزارة الصحة المصرية و وزارة التضامن الاجتماعي و هيئة الدواء المصرية ، و ذلك بحضور عدد من عمداء ورؤساء كليات الصيدلة في مختلف أنحاء مصر، بالإضافة إلى مندوبي شركات الأدوية المختلفة مثل نيرهادو و يوتوبيا و هيئة الرعاية و سوق الدواء .

سيتم خلال المؤتمر مناقشة العديد من الأهداف الرئيسية لـ EPSF، حيث يسعى الاتحاد لخدمة قضايا الصحة العامة ذات الصلة بالمجتمع المصري، ويشمل ذلك حملات التبرع بالدم التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2023، وحملات قياس السكر، و الحملات والمبادرات التطوعية التي من أبرزها مبادرة غيث.

كما سيتم أيضًا مناقشة الخدمات المقدمة لتطوير طلاب الصيدلة، من خلال البرامج التعليمية والمؤتمرات العلمية تهدف إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل ومواجهة تحدياته، وسيتم التركيز على قضايا تتعلق بحقوق الصيادلة والمساهمة في تعزيز دورهم في المجتمع .