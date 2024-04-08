لقرابته بقتيل الميكروباص .. نقل رئيس قرية تلة لقرية طوخ الخيل
اصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قرارا بنقل الدكتور الحسينى شادى الدبيكى رئيس الوحدة المحلية لقرية تلة التابعة لمركز ومدينة المنيا، الى رئاسة قرية طوخ الخيل ، ونقل رئيس قرية طوخ الخيل الى قرية تلة.
جاء ذلك ، بعد ماتبين صله قرابة رئيس قرية تلة ، إلي اسرة المجنى عليه في حادث قتل سائق الميكروباص ، والتي جرت أحداثها الأسبوع الماضى ، والذى يقيم بقرية بنى أحمد الغربية، يأتى ذلك القرار الى الصالح العام.
كانت قد شهدت محافظة المنيا، حادث قتل بشع في نهار رمضان، الأسبوع الماضى نهاية الشهر الماضى ، بعد ان ودعت قرية بنى أحمد الغربية ، احدى قرى مركز ومدينة المنيا ، جثمان زهره شباب القرية ، حسن أحمد سيد صالح الدبيكى ، البالغ من العمر 27 عاما ، ويعمل سائق ميكروباص ، الى مثواه الأخير بمقابر العائلة ، وذلك بعد مقتله بطعنات نافذه بالبطن بآله حادة ، في أعقاب حدوث مشادة كلامية مع احد الركاب بمدخل القرية.
واتشحت قرية بنى احمد الغربية بالسواد ن وخيم الحزن على الجميع صغارا وكبارا ، حيث أقامت الأهالى جنازة شعبية مهيبة ، بحضور جميع العائلات، وسط صراخ وبكاء الأهالى والشباب والسيدات ، وكانت النيابة العامة بمركز المنيا ، تحت اشراف المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا ، قد امرت بتصريح دفن جثمان الشاب حسن أحمد سيد صالح ، البالغ من العمر 27 عاما ، ويعمل سائق ميكروباص ، وذلك بعد مقتله بطعنات علي ايد شخص أخر يقيم بقرية " تله "، عقب حدوث مشادة كلامية بينهما بمدخل القرية ، مساء الجمعة الماضي ، وعقب الإفطار، وقد اتهمت اسرة السائق احد المواطنين من اهالى القرية ، ووجهت له تهم القتل ، وطالب بسرعة مثولة امام القضاء لينال جزاءه كعقاب رادع.
واكد احد افراد اسرة السائق ، ان العائلة قررت ان القانون سيأخذ مجراه الصحيح في هذه القضية ، وانهم راضيين بحكم الله تعالى وبعدالة القانون ، من جانبه ، كلف اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اللواء حاتم ربيع مدير ادارة المباحث ، بتشكيل فريق بحث جنائي يضمه ، ويضم المقدم مصطفى عمر مفتش مباحث المركز ، وضباط وحدة المباحث ، لسرعة ضبط المتهم الجانى، لمثولة امام القضاء لينال جزاءه عن ما ارتكبه من جرم ، وبناء على ذلك تم اعداد كردون امنى ، وتم القبض على المتهم وعرضه علي النيابة العامة ، والتي امرت بحبسة 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، ثم قررت بتجديد حبسة 15 يوميا على ذمة التحقيقات، واحالته لمحكمة الجنايات.