أقدم عامل على طعن صديقه، في قرية برقين التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية ،وذلك بعد مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة لخلاف بينهما على مبلغ مالي.

ضبط المتهم بطعن صديقه بسبب خلافات مالية بالدقهلية

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمه.

كان اللواء مروان حيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول "وائل.ا.أ.ا"، 19 عامًا، عامل ومقيم بقرية برقين دائرة المركز مصابًا بجرح نافذ بالبطن ولا يمكن استجوابه.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال والد المصاب، 50 عامًا موظف بالميكنة الزراعية بالسنبلاوين ومقيم بذات القرية اتهم "مصطفى.م.م.ا"، 20 عامًا، عامل، ومقيم بذات القرية بالتعدي على نجله بسلاح أبيض "سكين"، بحوزته وإحداث إصابته وذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه واقعة طعن زميله لخلافات مالية بينهما وأرشد عن الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

حبس 3 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة الشرابية

كما أمرت نيابة شرق القاهرة، اليوم الاثنين ، بحبس 3 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار بمنطقة الشرابية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط (سائق - له معلومات جنائية، ونجليه لأحدهما معلومات جنائية) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالعقار، وعثر بداخله على (حفرة قطرها ٣ × ٣ متر بعمق ٣ متر بداخلها سلك إنارة)، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

السجن عامين للمتهم بالتعدي على جاره بسبب الخلاف حول تصليح سلم العقارفي عين شمس

كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين،لمتهم بالتعدي على جاره وإصابته بعاهة مستديمة، بالسجن عامين بسبب الخلاف حول تصليح سلم العقار، بمنطقة عين شمس.

وكشف أمر إحالة أن المتهم "طارق.أ"، قام بالتعدي على جاره المسن مستخدم مفك، مما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة في يده اليمنى بسبب خلافات حول تصليح سلم العقار محل سكنهم.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من مسن يتهم جاره بضربه بسبب خلافهما حول تصليح سلم العقار محل سكنهم وإصابته بعاهة مستديمة.