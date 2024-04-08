«عاشور»: النتائج البارزة لمنظومة التعليم العالى ترجع للدعم الكبير من القيادة السياسية

وزير التعليم العالى: تحويل مصر لقبلة تعليمية جاذبة فى المنطقة وتحقيق التقدم فى التصنيفات الدولية

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الدعم الكبير الذى تلقته منظومة التعليم العالى والبحث العلمى على مدار 10 سنوات الماضية، كان من نتيجته رفع مستوى تنافسية المؤسسات التعليمية المحلية وظهورها بشكل بارز فى التصنيفات الدولية التى تعد اليوم مؤشراً مهماً لترتيب الجامعات وتحقيق الأفضلية بينها.

وأضاف وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن ملف الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات التعليمية والمراكز البحثية المصرية على المستوى الدولى حظى باهتمام كبير من الوزارة وفقاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى 2030، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً ومنصة تعليمية جاذبة للطلاب الراغبين فى الدراسة على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الإفريقية

وقال الوزير إن أحدث تقرير لوضع الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية أظهر النتائج التى تعكس تقدماً كبيراً وملحوظاً لترتيب الجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية فى مختلف التصنيفات العالمية التى تتمتع بسمعة مرموقة وتقدير دولى.

وأشار الوزير إلى أنه تم إدراج 69 جامعة ومركزاً بحثياً فى تصنيف سيماجو العالمى، وظهور 32 جامعة ومؤسسة تعليمية مصرية ضمن مؤسسات الـQ1 أى ضمن الـ25% الأعلى فى التصنيف، وتقدمت جامعة القاهرة من الجامعات المصرية، وجاءت فى المركز 870، كما تم إدراج 18 جامعة ضمن المؤسسات الـ Q2 أى الأعلى 50% فى التصنيف، بالإضافة إلى إدراج 14 مؤسسة بحثية فى التصنيف يتصدرها المركز القومى للبحوث.

كما تم إدراج 79 مؤسسة تعليمية مصرية فى نسخة يناير 2024 من تصنيف «ويبومتركس العام» بزيادة عن الأعوام الماضية، وحضرت 6 جامعات مصرية ضمن أفضل ألف جامعة على مستوى التصنيف الذى يضم 32 ألف مؤسسة تعليمية من جميع أنحاء العالم، ومنها جامعة الإسكندرية. كما شهدت نسخة تصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية إدراج 50 جامعة مصرية، وتقدمتها جامعة المنصورة، تلتها جامعتا القاهرة وعين شمس.

كما تم إدراج 18 جامعة مصرية ضمن تصنيف QS العالمى للاستدامة لعام 2024، وتم إدراج 4 جامعات مصرية ضمن أفضل 20 جامعة فى المنطقة العربية، وإدراج 28 جامعة مصرية فى تصنيف شنغهاى للتخصصات العلمية لعام 2023، الذى شمل ترتيب أفضل 5000 جامعة على مستوى العالم، وظهرت الجامعات المصرية فى 5 تخصصات أساسية، وهى (العلوم الطبيعية، والعلوم الحياتية، والعلوم الطبية، والعلوم الهندسية، والعلوم الاجتماعية، وتخصصاتها الفرعية المختلفة)، كما تم إدراج 7 جامعات مصرية بتصنيف شنغهاى النسخة العامة للعام 2023.

وتم إدراج 15 جامعة ضمن النسخة العامة للتصنيف العالمى QS لعام 2024، الذى يشمل أكثر من 31 ألف جامعة على مستوى العالم، فيما زاد عدد الجامعات المصرية فى تصنيف QS للدول العربية ليصبح 36 جامعة فى تصنيف 2024

وحققت 38 جامعة مصرية نتائج متميزة فى تصنيف التايمز العالمى، من بين 1904 جامعات من 108 دول حول العالم، وتصدرت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ترتيب الجامعات المصرية.

وكذلك إدراج 19 جامعة مصرية ضمن تصنيف «US News» لعام 2023. وتم إدراج 13 جامعة مصرية فى تصنيف ليدن الهولندى العالمى. كما أظهر تصنيف QS للتخصصات العلمية التقدم الذى حققته المؤسسات التعليمية المصرية فى العديد من التخصصات العلمية، وأظهرت نسخة التصنيف لعام 2023، إدراج 13 جامعة مصرية بين أفضل 1500 جامعة على مستوى العالم.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، بأن تقدم الجامعات المصرية والمراكز البحثية فى التصنيفات الدولية المختلفة يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفنى الذى تقدمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للجامعات المصرية، وكذلك التدريب على النشر الدولى.

وأضاف «عبدالغفار» ما تقوم به الجامعات من تحفيز للباحثين بكل الدرجات العلمية للنشر فى المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المتميزة التى تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دولياً فى عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت والتعاون مع بنك المعرفة المصرى.