أمرت نيابة شرق القاهرة، اليوم الاثنين ، بحبس 3 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار بمنطقة الشرابية.

حبس 3 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة الشرابية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط (سائق - له معلومات جنائية، ونجليه لأحدهما معلومات جنائية) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالعقار، وعثر بداخله على (حفرة قطرها ٣ × ٣ متر بعمق ٣ متر بداخلها سلك إنارة)، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

السجن عامين للمتهم بالتعدي على جاره بسبب الخلاف حول تصليح سلم العقارفي عين شمس

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين،لمتهم بالتعدي على جاره وإصابته بعاهة مستديمة، بالسجن عامين بسبب الخلاف حول تصليح سلم العقار، بمنطقة عين شمس.

وكشف أمر إحالة أن المتهم "طارق.أ"، قام بالتعدي على جاره المسن مستخدم مفك، مما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة في يده اليمنى بسبب خلافات حول تصليح سلم العقار محل سكنهم.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من مسن يتهم جاره بضربه بسبب خلافهما حول تصليح سلم العقار محل سكنهم وإصابته بعاهة مستديمة.

حادث دهس كلية العلوم

كشفت النيابة العامة ببورسعيد، تفاصيل الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ "حادث دهس كلية العلوم" بمحافظة بورسعيد.

تلقت النيابة العامة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير أمام كلية العلوم بحي الزهور بمحافظة بورسعيد، صدم خلاله قائد إحدى السيارات أربعةً من المواطنين، سيدة تبلغ من العمر خمسين عامًا وثلاثة طلاب بكلية العلوم، مما أودى بحياتهم، بينما لاذ قائد السيارة المتسببة في الحادث بالفرار.

وباشرت النيابة العامة من فورها التحقيقات، وعاينت مسرح الحادث، فعثرت على مقطع مرئي التقطته إحدى الكاميرات المثبتة بمحل الواقعة، رصدها وقت حدوثها، وناظرت جثامين المجني عليهم، وسألت شهود الواقعة الذين قرروا أن قائد السيارة قد تجاوز في سرعته فصدم المجني عليهم وفر هاربًا ناكلًا عن مساعدتهم.

واستجوبت المتهم -الطالب بكلية العلوم- فأقر بارتكابه الواقعة وقيادة مركبته بسرعة زائدة تسببت في فقد سيطرته عليها، فصدم المجني عليهم، وفر خشية ضبطه.

وأمرت النيابة العامة بحبسه وعرضه على مصلحة الطب الشرعى لأخذ عينة منه وتحليلها للوقوف على تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه.

كما عاينت النيابة العامة السيارة المتسببة في الحادث، وكلفت المهندس الفني المختص بفحصها لبيان مدى سلامة آلة التنبيه وأجهزة وعجلة القيادة والمكابح، وجارٍ استكمال التحقيقات.