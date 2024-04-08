بث مباشر الأن مشاهدة مباراة النصر والهلال يلا شوت في كأس السوبر السعودي HD بدون تقطيع

بث مباشر الأن مشاهدة مباراة النصر والهلال يلا شوت في كأس السوبر السعودي HD بدون تقطيع ، وبطولة كأس السوبر السعودي هي واحدة من أبرز الأحداث الرياضية في الوطن العربي، حيث يتابعها ملايين المشجعين على مستوى المملكة العربية السعودية وخارجها، وتُعتبر مباراة الهلال والنصر في هذه البطولة واحدة من المواجهات الحاسمة والمثيرة التي يترقبها الجميع.

تقام بطولة كأس السوبر السعودي هذا العام في الإمارات العربية المتحدة، بالتحديد على أرضية ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتأتي هذه البطولة بتنظيم جديد يشمل مشاركة أربعة فرق بدلاً من فريقين فقط، حيث يشارك الهلال، النصر، الاتحاد، والوحدة في هذه النسخة.

ملعب محمد بن زايد، الذي يعتبر واحدًا من أبرز الملاعب في العالم، سيكون الشاهد على مواجهات قوية ومثيرة في كل من المباريات التي ستجرى خلال البطولة. وبينما يسعى الأندية الأربعة إلى الوصول إلى المرحلة النهائية والمنافسة على اللقب، يترقب المشجعون بشغف مواجهة الهلال والنصر التي تُعتبر دائمًا من أكثر المباريات إثارة وتنافسًا في الكرة السعودية.

المباراة بين الهلال والنصر تعد ديربي الرياض، وهي مواجهة تاريخية تثير حماس المشجعين في المملكة العربية السعودية وخارجها. وفي هذا الدور نصف النهائي، يتنافس الفريقان على الوصول إلى النهائي وتحقيق حلم الفوز بالبطولة.

يتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا ومثيرًا، حيث يسعى الهلال للاستمرار في سلسلة انتصاراته والتقدم نحو اللقب، بينما يسعى النصر إلى تحقيق الانتصار والتأهل إلى المباراة النهائية للمنافسة على اللقب.

سيكون لمباراة اليوم بين الهلال والنصر أهمية كبيرة في مسار الفريقين في البطولة، حيث يسعى كل منهما إلى الفوز والتأهل إلى المرحلة المقبلة والمنافسة على اللقب الغالي، مما يجعل هذه المباراة حاسمة ومثيرة للاهتمام لجميع عشاق كرة القدم في الوطن العربي.

تاريخ مواجهات الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي

وبالعودة إلى تاريخ المواجهات بين الغريمين الهلال والنصر في بطولة كأس السوبر السعودي، فقد التقى فريقا الهلال والنصر وجها لوجه في مناسبتين في بطولة كأس السوبر السعودي، حين كانت تُقام بمشاركة فريقين فقط، قبل أن يتم تغيير نظامها لتقام بمشاركة 4 أندية.

لمشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في كاس السوبر السعودي | من هنا

لمشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في كاس السوبر السعودي | من هنا

وكانت أول مواجهة بين الفريقين في عام 2015، حيث حقق الهلال اللقب بعد الفوز على النصر بهدف نظيف أحرزه البرازيليّ كارلوس إدواردو، خلال المواجهة التي أُقيمت في ملعب "لوفتس رود" في العاصمة البريطانية لندن، قبل أن تتجدد المواجهة بينهما عام 2020، حيث التقى الفريقان على ملعب الملك فهد في العاصمة الرياض من دون حضور جماهيريّ بسبب جائحة كورونا، وانتصر النصر بـ3 أهداف نظيفة، جاءت بتوقيع بيتروس وعبد الرزاق حمد الله وسامي النجعي، فيما ستكون مواجهة هي الثالثة بينهما في البطولة، والأولى بين الفريقين في البطولة بنظامها الجديد بمشاركة 4 فرق.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال اليوم ضد النصر في كأس السوبر السعودي

وبخصوص القنوات الناقلة لمباراة الهلال اليوم ضد النصر في كأس السوبر السعودي، فتمتلك شبكة قنوات SCC السعودية الحقوق الحصرية لبثّ مباريات كأس السوبر السعوديّ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يكن متابعة جميع مباريات هذه البطولة المميزة عبر شبكة قنوات الشركة الرياضية السعودية SSC، كما يمكن لمحبي ومتابعي هذه البطولة القوية أن يتابعوا جميع مباريات البطولة على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية التي ستتولى نقل جميع المواجهات أيضًا.

وهكذا ستنقل مباراة الهلال اليوم ضد النصر في كأس السوبر السعوديّ عبر قناتَي SSC 1 HD وكذا قناة أبو ظبي الرياضية AD Sports HD 2، ونقدم في ما يلي مختلف ترددات القنوات الناقلة لمباراة الهلال اليوم ضد النصر في كأس السوبر السعودي.

تردد قناة SSC 1 HD على نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 على نايل سات

التردد: 12091.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والنصر أونلاين؟

توفر منصة "شاهد" خدمة مشاهدة المباريات المباشرة الخاصة بمباريات كأس السوبر السّعودي عبر تطبيق "SHAHID VIP" وهو تطبيق مدفوع، يوفر للمشاهد جميع مباريات كرة القدم التي تهمّ الكرة السّعودية ومباريات أخرى عربيّة وعالمية، وإضافة إلى كرة القدم بإمكان الجماهير العربيّة متابعة مجموعة من الأحداث الرياضية الأخرى، فضلًا عن إنتاجات أخرى فنية وترفيهية.

معلق مباراة الهلال والنصر اليوم في كأس السوبر السّعودي

أسندت قنوات "SSC SPORTS" السّعودية الناقل الحصريّ لمباريات كأس السوبر السّعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مهمّة التعليق على مباراة الاتحاد والوحدة على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة، إلى الثلاثيّ فهد العتيبي وفهد عريشي وحاتم بطيشة.

وسيتولى المعلق فهد العتيبي التعليق على المباراة عبر القناة فائقة الجودة، بينما يعلق المعلق فهد عريشي على مباراة الهلال والنصر عبر القناة الأساسية، فيما سيعلق حاتم بطيشة على القناة الثانوية الناقلة لمباراة الهلال والنصر اليوم في كأس السوبر السعودي.

وبإمكان جماهير هذه المباراة اختيار المعلق المناسب بحسب رغبتها، عبر تغيير القناة الصوتية وهي خاصية تضعها قناة "SSC SPORTS" هذا الموسم أمام الجماهير العربيّة المتابعة لبطولة كأس السوبر السّعودي.

موعد مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السّعودي والقنوات الناقلة

الموعد المباراة توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات القنوات الناقلة

الاثنين 8 أبريل 2024

الهلال - النصر 21:30 22:30 23:30 SSC1 SD AD SPORTS 2 HD



ملعب المباراة: استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة

البطولة: كأس السوبر السعودي

معلق المباراة: فهد العتيبي - فهد عريشي - حاتم بطيشة

حكم المباراة: لم يحدد بعد

تاريخ آخر 5 مواجهات بين الهلال والنصر

فوز الهلال: 3

فوز النصر: 1

التعادل: 1

تشكيلة النصر المتوقعة اليوم ضد الهلال

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: سلطان الغنام - إيمريك لابورت - عبد الإله العمري - أليكس تيليس

خط الوسط: عبد الله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أيمن يحيى - أوتافيو

خط الهجوم: رونالدو – ساديو ماني

تشكيلة الهلال المتوقعة اليوم أمام النصر

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: حسام طالبي - خليفة الدوسري - سعود عبد الحميد - يانغ سوو.

خط الوسط: ميشيل أوليفيرا - سافيتش - القحطاني.

خط الهجوم: مالكوم - الشهري - الدوسري