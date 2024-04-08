مدرب فاركو السابق مديرًا فنيًا للسد القطري
تعاقد نادي السد مع المدرب البرتغالي السابق لنادي فاركو نونو ألميدا، ليقود الفريق فنيًا بدوري نجوم قطر، وقد ظهر للمرة الأولى يوم الأحد الماضي بفوزه على المرخية 2-1.
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عمل نونو ألميدا كمساعد سابق لجيسوالدو فيريرا، في سبورتنج وبراجا والزمالك والسد، حيث فاز بالدوري المصري وكأس مصر مع الزمالك موسم 2014/2015 ، وفي السد فاز بجميع الألقاب والجوائز المحلية بين عامي 2016 و2019.
كما خاض نونو ألميدا تجربته الأولى كمدير فني في مصر، في موسم 2021/22، حيث عمل مع نادي فاركو.